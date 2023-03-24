AK Parti'de listeler şekilleniyor: Aday olmayan isimler belli oldu

Seçim yaklaşırken siyasi partilerde liste çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. AK Parti'de bazı önemli isimlerin adaylık için başvuru yapmadığı öğrenildi. Bakanların ise büyükşehirler ve deprem bölgelerinden aday olacakları öğrenildi.

AK Parti'de milletvekili adaylığı için 6 bin 25 kişi başvuru yaptı. Kadın aday adayı sayısı ise bin 176.

Mustafa Ataş, Erol Kaya, Mahir Ünal, Taner Yıldız, Mehmet Özhaseki, Recep Akdağ ve Mehdi Eker'in adaylık başvurusu yapmadığı öğrenildi.

Partide 3 dönem kuruluna takılan 42 isim var. Bu isimlerle ilgili son karar henüz verilmedi.

Bakanlar da büyükşehirlerden ve depremden etkilenen illerden milletvekili adayı olacak.

Cumhur ittifakının YSK'ya sunacağı protokol üzerindeki çalışma da tamamlandı . Daha geniş kapsamlı bir metin hazırlandığı, deprem ve sonrasındaki çalışmaların da metne girdiği öğrenildi.

İTTİFAKIN GENİŞLEMESİ TARTIŞMASI

HÜDA Par'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik destek açıklaması ve partiye yönelik suçlamalar NTV yayınına katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye soruldu.

Destici, "HÜDA PAR'ın özerlik ana dilde eğitim gibi vaatlerini reddediyoruz kabul etmiyoruz bunların karşısındayız. onların görüşüdür, bizim görüşümüz nettir." açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Habertürk yayınında neden ittifakta neden yer almadıklarını anlattı. Anlaşmayı imza altına almak istemediler dedi .

Erbakan, "Bizim 23 ilde ucu ucuna milletvekili kaybetmişiz. Öyleyse bu 23 ilde Yeniden Refah Partisi olarak siz girmeyin, AK Parti olarak girelim dendi. 23 ilde bizim girmememizde ne olacak? Amblem ve 6284'de sorun olmadı. Ancak onlar biz böyle mutabakata imza atmayı doğru bulmuyoruz dediler." değerlendirmesinde bulundu.