AK Parti'de sürpriz karar: Erdoğan 3 ili teşkilata soracak

AK Parti'de aday belirleme sürecinde bir ilk yaşanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara, İzmir ve Adana teşkilat üyelerine kimi aday görmek istediklerini soracağı öğrenildi.

AK Parti'de belediye başkan adayı belirleme çalışmalarında bir ilk yaşanacak. Ankara, İzmir ve Adana adayları parti teşkilatlarına sorulacak.

AK Parti MKYK toplantısı başladı.

Parti genel merkezindeki toplantıya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK sonrası partide başka bir toplantıya katılacağı öğrenildi.

3 İL TEŞKİLATA SORULACAK

Edinilen bilgiye göre Erdoğan bu toplantıda Ankara, İzmir ve Adana’dan gelen teşkilat üyelerine kimi aday olarak görmek istediklerini soracak.

Cevapların kapalı zarfla alınması bekleniyor. Aday belirleme sürecinde böyle bir yöntemin ilk kez uygulandığı belirtiliyor.

AK Parti’de olmayan şehirlere yönelik temayül yoklaması ilerleyen günlerde de sürecek.