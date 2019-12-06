AK Parti'den Almanya'daki skandala sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "Almanya’da ARD televizyonu Atatürk’e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu." diyen Çelik, "Atatürk’ü Hitler’e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bunu kabul edilemez buluyoruz. Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor. Bu yayın kuruluşu derhal Atatürk’ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir." dedi.

İşte Ömer Çelik’in sözlerinden satır başları:

Almanya’da ARD televizyonu Atatürk’e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu. Atatürk’ü Hitler’e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bunu kabul edilemez buluyoruz.

O yapılan yayının kesinlikle basın özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Gereğinin yapılması için ilgili bakanlıklarımız faaliyete geçecektir. Oradaki vatandaşlarımız da gereken tepkiyi göstermektedir.

Bu yayının temel değerlerimize yönelik tezahür etmemesi gerekir.

Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor.

Bu yayın kuruluşu derhal Atatürk’ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir.

GÜNGÖREN’DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Hepimizi üzen bir olay yaşandı. Güngören belediyesinde bir başkan yardımcısının çirkin bir davranışı oldu. bu çirkin davranış biçimi hepimizi üzmüştür.

Enes'e sesleniyorum; gözlerinden öpüyoruz seninle beraberiz sana yapılan çirkin davranışı kabul etmiyoruz bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır.

Hiçbir şekilde belediye meclis üyeliğinin devam etmesini de uygun bulmuyoruz.



CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ

Ceren’i kaybederken hepimiz de insanlığımızdan bir parça kaybettik. Hepimizi kahreden bir kayıp bu.

Bundan sonraki, süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olaya müdahil olmuştur. En ağır cezanın verilmesi içini bakanlığımız takiptedir.

En önemlisi kültürel ahlaki hassasiyetlerin daha güçlendirilmesi için şiddetin toplumun her alanında uzaklaştırılması özellikle kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için her türlü çalışmanın yapılması gerekiyor.

Ceren kardeşimizin sözüne bir atıfla, Ceren’in bu vasiyetine uyarak doğum gününe kutluyoruz, rahmetle anıyoruz. Sözün bittiği yer denebilecek bir noktadır.

DÖRTLÜ ZİRVE

Değerli arkadaşlar Londra'da Cumhurbaşkanımızın çalışma programı vardı. İkili görüşmeler de yaptı ama 4'lü zirve yine önem taşıyordu. Oradaki cami çok özel bir cami. Oradaki Müslümanlara hizmet edecek, hem Müslüman olmayanların ziyaret edebilecekleri bir yer.

Dörtlü Zirve'de kapsamlı bir şekilde Barış Pınarı Harekatı'nda müttefiklerin yanlış tepkileri masaya yatırılmıştır, göç konusu masaya yatırılmıştır. Güvenli Bölge ile ilgili planları Cumhurbaşkanımız bu liderlere iletildi. Önemli bir karar ise Dörtlü Zirve'nin düzenli bir şekilde yapılacak olması için alınan karardır. Şubat ayında 2. bir toplantı gerçekleşecek.

NATO'nun bundan sonra dünyadaki rolünün ne olacağı çerçevesinde gerçekleşti.

Doğu Kanadı, Güney Kanadı gibi kavramalara karşı çıkıyoruz. Güvenlik eşit derecede sağlanmalı. Böyle hiyerarşilere karşıyız. Herkes şunun farkında aslında. Türkiye'nin kendi için aldığı tedbirlerin NATO için de alınmış tedbirler olmasıdır. Türkiye'nin terörizmle mücadelesinin ilkelere dayalı bir mücadele olduğunu ifade ettik.

Fransa'nın eleştirileri vardı. Macron da Türkiye'nin gücünün farkındadır. Asıl sorgulanması gereken ülke Fransa'dır.

SORU - CEVAP

(Ceren Özdemir) Dünyanın her yerinde kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş için kurallar, düzenlemeler var. Böyle bir acı yaşanırken bunları konuşmak istismardır. KHK ile yapılan bir kerelik disiplin affıdır. Her olaydan kanun çıkaranı yargılan bir sonuca çıkarsanız, kanunu da çalışamaz haline getirirsiniz.

(Asgari ücret görüşmeleri) İşçi kesimi, iş veren kesimi herkes kendi rakamını hazırlayacak. Bakanlığın yaklaşımı sosyal tarafta olmak. Ortak bir nokta çıkarabilmek önemli olan. Geçmişte de kimsenin dediği tam olarak olmuyor. Eminim tüm taraflar herkes için faydalı olan bir noktada mutabakata varacaktır. Sürecin nasıl işleyeceği açıktır.

Biz kendi çalışmamızı yapıyoruz. Türkiye'nin göstergelerinin değerlendirilmesi konusu. Ama dediğim gibi bizim önerimiz şudur gibi müdahil olmamız doğru olmaz. Bu üç kesimin arasında ortaya koyacağı bir konu. Bakanlık bunları belli bir uyum arayarak yapar.

(Kıdem tazminatı) Bununla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasındaki görüşmelerle yeri, zamanı geldiğinde varılacak bir sonuç.

(Yeni infaz düzenlemesi) Cumhur İttifakı'nın gücü ve uyumunu koruması görüşüne hala sahibiz. Görüşme trafiği sonuna kadar açıktır.