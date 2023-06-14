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AK Parti'den depremzede sözleri nedeniyle Eda Ece'ye ilk tepki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan ödül töreninde depremzedeler için söylediği sözlerle tepki çeken güzel oyuncu Eda Ece'ye yanıt verdi.

Son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle de tanınan ünlü oyuncu Eda Ece'nin bir ödül töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem olup tepki toplamıştı.

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan oyuncu Eda Ece'ye tepki geldi. Hamza Dağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, isim vermeden Eda Ece'ye tepki gösterdi.

Hamza Dağ, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir şekilde ünlenmiş ve şahsi kalitesini sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısıyla eşdeğer gören kişilerin yaptığı bazı açıklamalar, maalesef bilinçaltlarında topluma nasıl baktıklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.

“Deprem bölgesine biz yardım ettik ama sandıktan çıkan sonuca göre anlıyoruz ki onlar başkaları yardım etti sanmışlar” minvalinde yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama, zehirli bir aklın tezahürüdür.

Şehirler yıkılmış, yürekler parçalanmış ve göz pınarları kurumuşken verilen mücadeleyi görmezden gelmek, milletin derdini ve talebini bilmeden “Benim gibi oy versin” beklentisiyle yardım etmek; zihninde milleti “Satılık” görmektir.

“Satılık” olan, eline ödül tutuşturulunca ne yapacağını şaşırıp millete saldıranların “Oyunculuğudur”.

Sonucu kabullenin, zehir memba zihninizi ve aynı zehri saçan dilinizi milletimizden uzak tutun. Devletimiz her bir kurumuyla yaraları sarmaya, ihya ve inşa sürecini yürütmeye devam ediyor.

Siz gölge etmeyin başka ihsan istemez."

Eda Ece'den ödül gecesinde tepki çeken ''deprem bölgesi'' açıklamasıEda Ece'den ödül gecesinde tepki çeken ''deprem bölgesi'' açıklamasıMagazin

 

Etiketler eda ece hamza dağ ak parti depremzedeler depremzede açıklama sandık seçim
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