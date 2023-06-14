Eda Ece'den ödül gecesinde tepki çeken ''deprem bölgesi'' açıklaması

"ELLE Style Awards" Yılın Elle Kızı ödülünü alan oyuncu Eda Ece ödül konuşmasında, seçimde deprem bölgesindeki sandıklardan çıkan oy oranına ilişkin sözleri tepki çekti.

14 Mayıs'taki milletvekili seçimi sonrası sandıktan çıkan sonuçlar sonrası deprem bölgesi tartışmaların odağı oldu. Birçok yurttaş, sandık sonuçlarına tepki göstermiş hatta "yardım ettiklerine pişman olduklarını" dile getirenler olmuştu.

Bu akşam gerçekleşen ELLE Style Awards ödül töreninde Yılın Elle Kızı ödülünü alan oyuncu Eda Ece de deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların oy tercihleri üzerinden bir göndermede bulundu.

Ece, "Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" ifadelerini kullandı.

Eda Ece'nin konuşmasının o kesiti sosyal medyada paylaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ece'nin deprem bölgesi hakkında yaptığı konuşmasına tepki gösterdi.

Eda Ece'den eleştiriler sonrasında yeni açıklama

Ödül gecesindeki açıklamasıyla büyük tepki çeken Ece sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Ece açıklamasında şunları söyledi:

"Bir sürü mağdur olan bu acıyı yaşayan, ailesinden kaybı olan arkadaşlarım var benim. Ben zaten bu travmadan zona olmuşum. Ben niye bununla dalga geçeyim. Dalga malga yazan artniyetli zaten. Baştan sona mizahi bir şekilde ele aldım. Ben Yıldız'da da bunu yaptım. Şaka yaparak da bazı şeyleri aşıyorsunuz. Bunun içinde bir hakaret falan yok"



