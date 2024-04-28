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Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu

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Cezaevinde yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle anoreksiya teşhisi konan ve 37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edildikten sonra ilk kez konuştu.

Katıldıkları İşte Benim Stilim isimli moda programıyla adlarını duyuran Bahar ve Nihal Candan suç örgütü üyeliği gibi suçlamalarla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklandı. Polatlar ile başlayan davalar sürecine bir anda dahil olan ikili zaten yaşadıkları ultra lüks hayat ve bunu göze sokmalarıyla şüphe uyandırıyordu.

Mahkeme süreci devam eden kardeşlerden Nihal Candan'ın geçtiğimiz gün yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar dolayısıyla 37 kiloya düştüğü ve anoreksiya teşhisiyle tahliye kararı alındığı ortaya çıkmıştı.

Hapishaneden çıkan Nihal Candan Kanal D habere konuştu. Nihal Candan; "Hastalıktan 37 kiloya düştüm. Cezaevinde kardeşim Bahar Candan bana çok destek oldu. Hapiste Seçil Erzan ile aynı koğuştaydım. Çok iyi anlaştık. Sessiz sakin bir yapısı var. Kardeşim Bahar Candan'ı çıktıktan sonra ziyaret edemiyorum. Çünkü anksiyete krizim tetikleniyor. Umarım o da tahliye olur" dedi.

Etiketler Nihal Candan tahliye anoreksiya teşhis
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