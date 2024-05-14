  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:

30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde Cuma Namazı çıkışında kurulan bir pusu sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Sinan Ateş'in yanında ise olay sırasında arkadaşları olan S.B. ve A.K.'in yer aldığı görüldü.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sinan Ateş'in, S.B. ve A.K. ile yürüdüğü sırada motosikletli saldırganların geldiği ve Ateş'e saldırı düzenlediği görülüyor. O sırada Sinan Ateş'in yanında bulunan S.B. ise omuzundan yaralanarak Ateş'in yanına düşüyor. A.K. ise Ateş'in belindeki silahı alarak kaçan saldırganların arkasından ateş ediyor.

"SİNAN'A SİYASETİ BIRAKMASI İÇİN PARA TEKLİF EDİLDİ"

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Ancak Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendi ifadelerinin iddianamede yer almadığını öne sürmüştü. Ayşe Ateş, katıldığı bir televizyon programında eşi Sinan Ateş'in göz göre göre öldürüldüğünü söyleyerek, Sinan Ateş'e siyaseti bırakması için para teklif edildiğini ilk kez açıklamıştı.

Ateş, "Önce hakaret edildi, iftiralar atıldı. Sonra korkutalım dediler. Sinan'ın yanında duran arkadaşlarına düşman oldular. Onları taciz etmeye başladılar. Ç.Ü.'ye 10 kişi saldırdı. Bu saldırıda 20 yaşındaki genç bir çocuk öldü. Bu olayı Sinan'ın itibarını bozmak için kullandılar. Bunu bir kan davasına çevirdiler. Amaçlarını ulaşmak için kullandılar" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler sinan ateş suikastı cinayet ülkü ocakları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eş katili eski bakana 24 yıl hapis cezası Eş katili eski bakana 24 yıl hapis cezası Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar Kaçak göçmenin bu sefer çıktığı yere inanamayacaksınız... Kaçak göçmenin bu sefer çıktığı yere inanamayacaksınız... Togg için kritik tarih açıklandı Togg için kritik tarih açıklandı Fırtına reklam panosunu söküp attı: 8 ölü, 59 yaralı var Fırtına reklam panosunu söküp attı: 8 ölü, 59 yaralı var Japon uzmandan Marmara için 6,5 ve 7'lik uyarı: 2 il ve 2 ilçeyi işaret etti Japon uzmandan Marmara için 6,5 ve 7'lik uyarı: 2 il ve 2 ilçeyi işaret etti Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu AK Partili isimden dev borç için tepki çeken sözler AK Partili isimden dev borç için tepki çeken sözler Türkiye'de mevsimler şaştı: Mayıs ayının ortasında kar esareti Türkiye'de mevsimler şaştı: Mayıs ayının ortasında kar esareti Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ''isim'' verdi: ''Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı'' Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ''isim'' verdi: ''Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı''