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Erdoğan - Özel görüşmesi öncesi AK Parti ve CHP için ilginç iddia

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31 Mart yerel seçimlerinde yaptığı "4 muhtarlık kazandık" açıklamasıyla dikkat çeken Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde öne sürdüğü AK Parti - CHP iddiasıyla gündemde.

Yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini ifade eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin önemli planları olduğunu bunun da AK Parti ve CHP'nin büyük bir koalisyonda birleştirmek olduğunu ifade etti.

İzmir'de konuşan Perinçek şunları aktardı:

"Önemli ABD planları var. AK Parti ve CHP'yi bir büyük koalisyonda birleştirmek. MHP'yi ondan kopartarak AK Parti'yi de en sonunda CHP'nin müttefikleri olan PKK ve FETÖ ile müttefik haline getirmek. Dolayısıyla FETÖ ve PKK'ya yeni mevziler kazandırmak.

Güçlü devletin inşaası güçlü hükümetle başlar. Hükümetin bugün yıpranmış olduğunu, otoritesinin zayıfladığını AK Parti hükümetinin görüyoruz."

Etiketler doğu perinçek abd plan Amerika türkiye ak parti CHP vatan partisi
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