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  4. 02 Nisan 2019 00:19

AK Parti'den geceyarısı açıklaması: Kaydırmalar, hatalar meşru bir müessese

Yerel seçimin kesin olmayan sonuçları açıklandıktan sonra başlayan "hatalı oy sayımı" ve "kaydırma" tartışmalarıyla ilgili olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Kaydırmalar, hatalar olabiliyor. Herkesin başvurduğu meşru bir müessese" dedi.

AK Parti'den geceyarısı açıklaması: Kaydırmalar, hatalar meşru bir müessese
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AK Parti Sözücü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Yüzde 85'e yakın katılımın gıptayla karşılandığını belirtiyorlar. Bunun yüksekliği bile tek başına demokrasinin gücünü, milletimizin demokrasiye bağlılığını başlı başına teşkil eden bir değer. Demokrasi güçlendirmek için bedeller ödemiş, darbe dönemlerinde başbakanlarını kurban etmiş bir milletiz.

FETÖ'ye karşı topyekün bir millet olarak nasıl direndiğimizi gösterdik. Demokrasinin varlığı ve gücü üzerinde titizlenmesi gereken bir değerimiz. 

Türkiye sağlıklı seçimler yapan bir ülke deneyimi yüksek. Kuvvetli mekanizmaları var. YSK gibi herkesin saygı duyduğu, yurt dışında da saygınlığı olan bir kurumumuz var. 

Ankara ve İstanbul'daki itiraz süreçlerinde bunu göz önünde tutmamızda fayda var. AK Parti anlamını demokrasi ile kazanmış siyasal mücadelenin eseridir.

 Her parti itiraz müessesini çalıştırır. Seçim sürecinin meşru ve doğal bir sonucudur. Hangi partiden olursa olsun vatandaşlarımızın oyunun sandığa yansıması için önemlidir.

Kaydırmalar, hatalar olabiliyor. Herkesin başvurduğu meşru bir müessese.

Ankara'da sandık tutanakları ve ve sayım döküm çizelgesinde uyumsuzluk var. Bu tutumsuzluk için bu müesseseye başvurmak olağan bir yöntemdir. Sandığa atılan oyun yerini bilmesi açıdan önemlidir. Sandık demokratik siyasetin namusudur. Olağan bir süreç geçirirken stresi yükselten açıklamalar yapılması, akşam saatlerinden itibaren yurt dışındaki şebekelerin provokatif açıklamalar yapması karşısında bu hassasiyetlerin altını çizmek istedim.

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