AK Parti'den İtalya Başbakanı'na ''diktatör'' yanıtı

AK Parti Sözcüsü Çelik, İtalya Başbakanı Draghi'nin AK Parti Genel Başkanı ve li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ yönelik ‘diktatör’ ifadesini kullanmasına, “İkiyüzlülüğün zirvesi budur” yorumunu yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, " İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a yönelik ifadelerin “demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği” olduğunu savundu.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar. Sonra da 'ama göçmenler konusunda Erdoğan'la iş birliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa'nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından çıkarın sonra konuşun."

NE OLMUŞTU?

İtalya Başbakanı Mario Draghi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesini kullanmıştı. Draghi, Avrupa Birliği liderlerinin Ankara'da Erdoğan ile görüşmesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışını paylaşmıyorum. Uygunsuz bir davranış olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yapmıştı.

Draghi, şunları söylemişti:

"Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışına kesinlikle katılmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışını paylaşmıyorum. Uygunsuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. (Avrupa) Komisyon Başkanı Von der Leyen'in maruz kaldığı aşağılanmadan dolayı çok büyük üzüntü duydum. Bu noktada yapılması gereken değerlendirme, onları kendi adlarıyla çağıralım, bu diktatörlere iş birliği yapmak için ihtiyaç var. Onlara karşı, bakış açısındaki, görüşlerdeki, davranışlardaki, toplum vizyonundaki farklılıkları ifade etmek konusunda açık sözlü olmak gerek ve aynı zamanda kendi ülkesinin çıkarını garanti etmek için iş birliğinden ziyade birlikte çalışmaya hazır olmak gerekir. Bence doğru bir denge bulmak gerekir."