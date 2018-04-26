AK Parti'den Meral Akşener'e zeytin dalı !

CHP'den gelen ısrarlara rağmen, Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması yönündeki çabaların önünü kesen Meral Akşener'e AK Parti'den övgü geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Akşener'i kutluyorum. Yeni kurduğu bir partiyle ortaya çıkması önemli bir iş" dedi.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan ve CHP'nin "Abdullah Gül üzerinde mutabık olalım" ısrarlarına rağmen kararından dönmeyerek seçimlerde dengeleri değiştiren Meral Akşener'e AK Parti'den övgü geldi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Habertürk Tv'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk oldu.

"AKŞENER ERDOĞAN'A MI YAKIN GÜL'E Mİ?"

Par, Akşener'le ilgili olarak "Muhalefetin ortak aday çıkarabilmesinin önündeki engelin Meral Akşener olduğu söyleniyor. Meral Akşener de diyorki, 'Abdullah Gül için adaylıktan çekilmem. Ben adayım' dedi. Bunu nasıl yormluyorsunuz? Meral Akşener böyle 28 Şubat dönemindeki tavrıyla öne çıkmış bir isim. Meral Akşener Abdullah Gül için adaylıktan çekilmem dedi. Meral Akşener sizce Erdoğan'a mı siyaseten daha yakın yoksa Abdullah Gül'e mi?" diye sordu.

Elitaş'ın cevabı ise, "AK Parti'den Akşener'e zeytin dalı" şeklinde yorumlandı.

İşte Elitaş'ın açıklamaları:

AKŞENER'LE ÇOK MUHABBETİMİZ OLDU

Meral Hanım 2007'de milletvekili oldu, Meclis Baskanvekili oldu. Ben de 2007'de milletvekiliydim, Grup Başkanvekili oldum. Sayın Akşener, 7 Haziran seçimlerine kadar Meclis Başkanvekiliydi.

Meclis'in arka odası vardı, Meclis Başkanvekillerine ait. Orada çok muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz olmuştur. Siyasette demek ki iddiası varmış, bu iddia çerçevesinde ortaya çıktı.

KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM

Kendisini tebrik ediyorum. Yeni kurduğu partiyle, ben aday olacağım diye ortaya çıkmak önemli bir iş, ama anamuhalefet partisinin genel başkanı yüzde 48.6 benim diye sahiplenen, yüzde 51'i hedefleyen birisi, yüzde 25 oy almış bir partinin genel başkanında böyle bir cesaret yok. Olması gereken bu. Siyasi partiler ne için çıkar, iktidar olmak için çıkar.

"KILIÇDAROĞLU ŞİMDİ NE DİYECEKLER?"

24 Haziran'da nasıl iktidar olunur? Cumhurbaşkanını seçerek iktidar olunur. Eskiden parlamentonun içersinden iktidar çıkardı. Ama şimdi millet iktidarı doğrudan doğruya seçiyor. Hiç söylememişlerdi, "Başbakan Kılıçdaroğlu diye söylemeye başladılar". Şimdi ne diyecekler, cumhurbaşkanı seçtirmeyen Kılıçdaroğlu diye mi söylecekler? Ana muhalefet partisinin genel başkanı nasıl olur da cumhurhurbaşkanlığına, bu ülkeyi yönetmeye talip olmaz.