AK Partili belediye 11 milyon lira harcadı !

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu’na göre 2015 yılından itibaren 254 kişinin belediyeye misafir olarak geldiği, bu misafirler için ise belediye bütçesinden toplamda 11 milyon 459 bin TL harcandığı ortaya çıktı.

Belediyenin dudak uçuklatan “misafir” harcamasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bu nasıl mide? Ne yiyip, ne içirdiniz? 53 bin kayıtlı işsizin olduğu kentte bir kişi için ortalama 45 bin lira harcamak aymazlıktır, vicdansızlıktır” dedi.

Rapordaki rakamlar

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu belediyelerde yapılan yolsuzlukları, fuzuli harcamaları bir kez daha gözler önüne serdi. Faaliyet raporuna göre Malatya Belediyesi 2015 yılında 50, 2016 yılında 70, 2017 yılında 89, 2018 yılında 45 misafir ağırladı. Bu misafirler için ise toplamda 11 milyon 459 bin TL harcandı. Söz konusu harcamaları eleştiren CHP Malatya Milletvekili Veli

Ağbaba şunları söyledi:

“Nasıl bir masafirlik bu anlayabilmiş değiliz. Bu misafirler ne yemiş. Altın mı alınmış bunlara. Bir kişiye 45 bin TL harcanması mümkün değil. Nereyi deşsek pislik akıyor. Belediye meclisinde bu konuyu gündeme getiriyoruz. Hukuki olarak gerekeni yapacağız.”