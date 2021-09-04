AK Partili bir eski bakandan daha 17/25 Aralık çıkışı

Daha önce CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen ve bakanlık yapan Ertuğrul Günay, 17/25 ARalık süreciyle ildili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay, "Bakanların Yüce Divan'a sevk edilip edilmemesi oylamasında iki taraf da (iktidar ve muhalefet) fire verdi" dedi. Günay, Erdoğan'ın komisyon başkanı aradığını iddia etti. Günay, Babacan'ın tehdit açıklamasını ise bu aramaya yordu.

17-25 Aralık soruşturmasında adı geçen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" açıklamasıyla başlayan tartışmalara katılan AK Parti dönemi eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Bakanların Yüce Divan'a sevk edilip edilmemesi oylamasında iki taraf da (iktidar ve muhalefet) fire verdi" açıklamasını yaptı.

"O BİR HAFTA İÇİNDE BİR TAKIM ŞEYLER OLDU"

Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günay, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet kumpasına ilişkin, "Komisyonun eğilimi vardı. Fakat bir erteleme oldu. O erteleme tam kararın komisyonda çıkacağı gün. Dönemin başbakanı Erdoğan, komisyon başkanını aradı. Toplantıyı erteledi. O bir hafta içinde birtakım girişimler oldu. Ali Bey ( DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan) 'sağı solu tehdit ettiler' derken sanıyorum bunu söylemiş olabilir. AYM'ye gönderecekti. Mecliste eğilim vardı. Komisyon başkanı arandı, toplantı ertelendi" dedi.

"MUHALEFET TOPYEKÜN MECLİS BULUNAMADI BİLE"

Muhalefet ve iktidarın Yüce Divan oylamasında fire verdiğini belirten Günay, "AK Parti'den bir grup, muhalefetin de üç partisi de fire verdi. Muhalefet yeteri kadar etkinlik sergileyemedi. Muhalefet topyekün Meclis'teki oylamada bulunamadı bile. İncelerseniz görürsünüz" ifadelerini kullandı.