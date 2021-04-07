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AK Partili Çelik ateş püskürdü: ''En büyük namussuzluk...''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''En büyük saygısızlık milletin seçtiği Cumhurbaşkanını muhalefet diliyle değil düşmanca ve Yassıada diliyle hedef almaktır. En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir.'' açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik’in sosyal medyadan paylaştığı açıklama şu şekilde:

Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terketti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar.

En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir.

En büyük arsızlık, 1960’tan bu yana milli iradenin namusuna silah doğrultanlara yardım ve yataklık yapan bir siyasi tarihten utanmamaktır.

En büyük namussuzluk geçmişteki Yassıada’yı aynen bugünde canlandırma teşebbüsüdür.

En büyük namussuzluk kendi partileri adına “iktidarı canlı yayında yargılayacağız” diye vahşet çağrısı yapılırken üç maymunu oynamaktır...

En büyük arsızlık, “iktidarı seçimle ya da seçimsiz” göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir.

En büyük saygısızlık milletin seçtiği Cumhurbaşkanını muhalefet diliyle değil düşmanca ve Yassıada diliyle hedef almaktır.

En büyük akılsızlık, aynaya bakarak konuşurken, başkasına konuştuğunu zannetmektir.

Etiketler ak parti ömer çelik
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