AK Partili Çelik'ten YSK'ya itiraz açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'da 'olağanüstü itiraz' başvurusu için "Birleştirme tutanakları ortaya çıktığı zaman o süreçten sonra itiraz hakkımızı kullanma hakkımız var. Belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. YSK’nın o işlemi gerçekleştirmesine bağlı. İtiraz hakkımız vakit geçirilmeden kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Genel olarak Cumhur İttifakı olarak yüzde 52'lik rekora imza atmamız ve ayrıca 15'inci kez yüzde 45'lik oranla başarıyla çıkmamız teşkilatlara teşekkürümüzü tekrarlamamız gerekiyor. Cumhur İttifakı'nı birinci yaptılar. Çalışan tüm arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde tarihte ilk olan bazı olaylar oldu. Bunlardan birisi bilim insanları ilk defa kara deliğin fotoğraflarını çektiler. Gezegenimizden 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki kara deliği görüntüleyen ekipte bir Türk hocamız da vardı. Feryal Özel hocamızı bu ekibin içinde olmasından dolayı tebrik ediyoruz.

Bugün üzüntü verici bir haberle uyandı herkes. Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’nun kaybından dolayı üzüntü duyuyoruz. Bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.

S-400 AÇIKLAMALARI

Bugünlerde konuştuğumuz gibi arkadaşlar, ABD’den yapılan açıklamalar sürekli olarak devam ediyor. S-400 meselesi odaklı olarak devam ediyor. Çoğu kez de ‘adını vermek istemeyen yetkili’ diyerek her gün bu açıklama geliyor. Bize göre esas konuşulması gereken bu değil. S-400 meselesi Türkiye gibi önemli NATO müttefikinin bir tedbir alma meselesidir. Bu konuda müttefiklerinden yardım istemiş, bu gerçekleşmeyince Türkiye egemen bir devlet olarak başının çaresine bakmıştır.

Tartışılması gereken mesele, bir NATO müttefikinin ulusal güvenliğini tehdidine karşı bir NATO müttefikine silah göndererek bu unsurları desteklemesidir. Esas konuşulması gereken budur. Bundan kaçmak için başka konular gündeme getiriliyor. Rusya’nın batıdaki imajı kullanılarak Türkiye’ye karşı propaganda yürütülüyor.

PYD'YE ABD YARDIMLARI

Teröristlerin başındaki kişilerin Amerikan askerleriyle, komutanlarla fotoğraf çektirdiğini görüyorsunuz. Halen 15 Temmuz gecesi işgale çalışan FETÖ’nün başındaki kişinin ABD’de halen bir karakola bile çağrılmasını görüyoruz. Bu meseleler dururken, Türkiye’nin güvenliğine aynı zamanda NATO’ya katkı sağlayacak S400’ün konuşulmasını garipsediğimizi belirtmek isterim.

Bu zamanlarda müttefiklerimizi görmek en doğal hakkımızdır. Patriot almak istemiştik, bu konuda yanaşılmamıştı. ABD’nin biz S-400 anlaşması yaptıktan sonra Patriotları verme girişiminde bulunması sonra sürece itiraz etmeye başlaması makul değildir.

"PAY KAPMA YARIŞI"

Çeşitli devletlerin silah pazarlarında pay kapma yarışı vardır. Fakat ABD’nin NATO müttefikliğine taşımaması gerekmektedir. Patriotlar konusunda, krediler konusunda makul teklifle gelmişler midir? Bir de teslimat süresinde makul teklifinde gelmişler midir? Makul yaklaşımı olmayanların, biz anlaşmayı imzaladıktan sonra bu konuyu gündeme getirmeleri müttefiklik ilişkisine sığmamaktadır.

"NATO’NUN F-35 MADDESİ YOK"

NATO’nun F-35 maddesi yok, 5’inci maddesi var. 70 yılın 67 yılında biz varız. Türkiye’nin müttefikliğini tartışmak NATO’nun tamamını tartışma anlamına geliyor. Dolayısıyla NATO’yu maddi bir kültef olarak görenlerin, Türkiye söz konusu olduğunda NATO’dan bahsetmesi son derece manidardır.

5’inci madde çerçevesinde, Türkiye’ye müttefiklerimiz yeterli desteği sunmuş mudur? Evet demek mümkün değildir.

Türkiye ile ABD arasında güvene dayalı ittifak ilişkisi vardır. Ekstra bir şey yapmalarına gerek yok, sadece müttefiklik ilişkisine duyarlı bir şekilde, geleneğine, test edilmiş yapısına duyarlı şekilde davranmaları yeterli olacaktır. Bundan sonra yapılacak çok iş vardır.

"SUDAN, DOST VE KARDEŞ BİR ÜLKEDİR"

Afrika’nın tamamı darbelerden çok çekti. Hiçbir darbe, ne barış ne huzur ne refah getirdi. İstikrarsızlığın artmasına yol açtı. Sudan, dost ve kardeş bir ülkedir. Bu çerçevede beklentimiz, halkın demokratik taleplerinin yerine gelmesidir ve Sudan’ın iç savaşa sürüklenmemesidir.

Üzüntü duyduğumuz meselelerden birisi Libya’daki gelişmelerdir. Mısır’daki darbe sürecini destekleyen bazı odakların Libya’daki çatışma sürecine destek verdiklerini görüyoruz. Yapılacak ilk iş çatışmaların durması ve siyasi diyalog süreçlerinin kuvvetlenmesidir.

"YSK HİÇBİR PARTİNİN YÖNETİM ORGANI DEĞİLDİR"

Sürekli olarak YSK’ya baskı yapıldığını ifade ediyor hem İstanbul adayı hem de sözcüleri. Arkadaşlar YSK kendi bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde kararlar veriyor. Her parti açısından, lehine kararları saydığı gibi aleyhine olan kararları sayabiliriz. YSK, bütün yargı camiası da söz konusu olduğu gibi millet adına karar veriyor.

Dolayısıyla onlar kendi bağlı oldukları kanunlar çerçevesinde bunlara karar verecekler. CHP sözcülerinin dilinde şöyle bir şey var, eğer YSK kendi lehlerine karar verirse YSK bağımsız karar veriyor. Aleyhine karar verirse YSK baskı altındadır diyorlar. YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir. YSK hiçbir partinin tüzüğüne göre karar vermeyecektir.

"SÜRECE SAYGI GÖSTERELİM SONUCA SAYGI GÖSTERELİM"

Bırakalım yüksek yargı işini yapsın. Sürece saygı gösterelim sonuca saygı gösterelim. Peki bize nasıl çağrı yapıyor CHP. Bu itiraz yollarına başvurmayın diyor. Niçin başvurmayalım? Yürüttüğümüz mücadeleden niye vazgeçelim? Yargı yolu, seçim sonrası için de söz konusudur. Seçim sürecinin bir parçası olarak tamamlanmıştır. Hukuk yoksa hiçbir kurum meşruiyetini icra edemez. Dolayısıyla YSK’ya baskı yapmak, hukuka dönük olarak meşruiyetle kavga etmek olduğu gibi, konuşanların kendi partilerinin meşruiyetini de tartışmak gerekiyor. Sürece saygısı olmayanın sonuca da saygısı yok.

CHP genel başkanının yapacağı çalışmaları görüyoruz ki CHP adayı yapmaya soyunmuş. CHP adayı birilerinin bedel ödeyeceğinden bahsediyor. Şu anda içi kaynayan yerin orası olduğu görülüyor. Genel başkanlarının yapacağı faaliyetler adayları tarafından yürütülüyor.

"BİR SİYASİ PARTİYE YAKIŞMAMAKTADIR"

Dillerinde sakıncalı bir şey var. Ne zaman bir tartışma olsa CHP geleneğidir rejim krizine çevirmeye çalışıyorlar. Demokrasi krizi diyorlar, ekonomik krize selam çakıyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç yakışmıyor.

Hukukun cevaz verdiği bir süreç rejim krizi olarak gösterilmez. Yine bir takım dışarıdan gelen seslere, esas duruşa geçerek Türkiye’nin rejimiyle ilgili, ekonomisiyle, dış politikasıyla ilgili kriz olacağını söylemek bir siyasi partiye yakışmamaktadır.

"İMZA ATTIĞI IRKÇI YANLIŞ DÜZELTİLMEMİŞTİR"

Halen CHP Genel Başkanı’ndan ve sözcülerinden makul bir cevap gelmemiştir. Bolu’da belediye başkanlarının imza attığı ırkçı yanlış düzeltilmemiştir. CHP sözcüsü, “Suriyelilere yemek vermiyor gibi bir tavır yok. Başka yerlerden yardım alanlara verilmeyecek” Mazlum olan insanları kapının önüne koymak, il sınırlarının dışına sürmek gibi bir tavır içine giriyorlar. Doğrudan CHP Genel Başkanını müdahil olarak bu yazıyı geri çektirmesine ve o belediye başkanının uyarılmasına ve kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

"BİLGİ-BELGE VARSA YARGIYA BAŞVURSUNLAR"

Soru: İstanbul için ‘sonuçlar berraklaşmalı, olağanüstü itiraz hakkımızı kullanacağız’ demiştiniz. Ne zaman yapılacak?

Birleştirme tutanakları ortaya çıktığı zaman o süreçten sonra itiraz hakkımızı kullanma hakkımız var. Belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. YSK’nın o işlemi gerçekleştirmesine bağlı. İtiraz hakkımız vakit geçirilmeden kullanılacaktır.

Soru: CHP sözcüsü örnek verdi. Gazetelerin sayfalarında YSK üyelerinin fotoğrafları var. Bunu en son Danıştay olayında gördük’ demişti. Değerlendirmenizi alacağım?

Büyükçekmece’de polislerin adreslere gitmesinden sonra, Büyükçekmece emniyet müdürlüğünde sahte tutanak tutulduğunu ihbar etti. Değerlendirmeniz nedir?

Hepimiz siyaset yapıyoruz. Hepimizin her konuşması, hukuk karşısında devlet adamlığı yönünden bir testtir. Siyasetçinin görevi puslu havayı dağıtmak aydınlık ifadeler kullanmaktır. Büyükçekmece’de söylediği gibi, ‘duydum, rüyama girdi’ bu böyle olmaz. Varsa ellerinde bilgi-belge, bunun yargıya intikal etmesi lazım. Bu şekilde siyasi sorumluluk olmaz. Ellerinde bilgi-belge varsa hemen yargıya başvursunlar.

"ASIL HEDEF GÖSTERME BUDUR"

Biz olağanüstü itiraz yoluna başvuruyoruz. Bunlar yeni icat edilen işler değil. Niçin bu itiraz süreçleri açılmış? Kanun koyucu ön görmüş ve bunları icat etmiş.

AK Parti Genel Merkezi’nde Türkiye bülteni diye yayın organımız var. CHP’nin resmi yayın organı gibi davranan bir takım gazeteler var, TV’ler var, aydınlar var. AK Parti’yi AK Parti’nin görüşleri bağlar. Genel başkanımızın görevlendirdiği kişiler bağlar. İstediğiniz medya organını tehdit etmeden eleştirebilirsiniz. Eleştiriye gücünüz yetmiyorsa aileleri hedef gösterme yanlışına düşmemesi lazım. CHP hala bundan ısrar ediyorlar. Asıl hedef gösterme budur.

Danıştay cinayetine örnek vermek büyük bir sorumsuzluktur. Bu yaklaşım eleştiri değildir maalesef yanlış şeylerin hatırlatılmasıdır.

YSK’NIN KHK’LI ADAY KARARI

YSK elindeki pozitif hukuka göre karar veriyor. YSK kamu görevi durumuyla ilgili karar veriyor. YSK’nın elindeki hukuki mekanizmayla bu sonuçlara vardığını söylemek mümkün. YSK kararında bunun nasıl konumlandırıldığını görmemiz lazım.

SORU: Mevlüt Uysal, AK Parti’ye oy verenlerin listeden düşürülenlere dair açıklaması oldu. Tespit yapılabildi mi? Neye göre yapılmıştır? Sizin düşünceniz nelerdir?

Cumhurbaşkanı’nın ‘iptale kadar gidebilir’ demişti. Türkiye genelinde seçimlerin güvenle geçtiği söylenebilir mi?

Bu teşkilatçılık yapanlar, seçimle uğraşanlar bilirler. Bizim teşkilatlarımız bir ilde, ilçede, mahallede geleneksel olarak kimler bize oy veriyor, hangileri uzak duruyor, vermiyor şeklinde bölge bölge analizler yaparlar. İsim isim, aile aile çalışma yaparlar. Seçim başladığı zaman mahalle temsilcilerimizden başlayarak yukarıya kadar bu şekilde örgütlenme vardır. Dolayısıyla biz SKM dediğimiz merkezde, bilgisayarı açıp yansıttığımız zaman hangi mahallede çalışmamız yapmamız gerektiği verimizi görürüz.

Başkanın kast ettiği şey, öteden beri AK Parti’ye oy verenlerin soyadlarının düşürüldüğü şeklinde. O kişilerin isimlerinin düşüldüğü şeklinde tespiti var. kendi basın toplantısında da söyledi. Bu ayakları havada olan bir yorum değil.

Bazı ilçelerde seçimin yenilenmesine karar verdi. Seçimin genelinin meşruiyetinin tartışması mevcut değildir.

"BİRBİRİNE BENZEMEZ İTTİFAK"

SORU: Karamollaoğlu, “Çamlıca Camisi’ni bir kere doldursunlar ellerini öpeyim. Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki dolsun” açıklamasında bulundu.

Bırakın bu sözleri CHP söylesin. Siz niye söylüyorsunuz? CHP’nin altıncı okuna yedinci olarak Saadet’i eklemeye gerek yok. Ayrıca bugün pek çok yerdeki fotoğraflara baktığınız zaman zaten dolmuş durumdadır. Saadet tabanındaki kardeşlerimizin de bu muazzam eserden büyük bir memnuniyet duyduğunu görüyoruz.

Cami ile kavga etme geleneği CHP’den Saadet Partisi’ne devderilmiş oluyor. Fakat kurdukları birbirine benzemez ittifakın kimi kime benzettiğini çok net bir şekilde burada görmüş oluyoruz. CHP’nin altı oku memlekete çok çektirdi. Yedincisi maalesef Saadet Partisi Başkanı’ndan geliyor. Hiç hayırlı bir yaklaşım değil bu.