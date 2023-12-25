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AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması

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Şanlıurfa'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, katıldığı bir canlı yayında Şanlıurfa’ya hizmet eden peygamberleri sayarak kendisinin de onlar gibi hizmet edeceğini söyledi.

Şanlıurfa'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ulusal bir kanalda canlı yayında söylediği sözler tartışma konusu oldu.

Canlı yayında sunucunun başkanlığa devam etmek isteyip, istemediği yönündeki soruyu Abidin Beyazgül şöyle yanıtladı:

“Yani düşünün ki bu şehre kimler hizmet etti? Hazreti İbrahim Aleyhisselam hizmet etti. Hazreti Eyyüp Aleyhisselam hizmet etti. Hazreti Şuayb Aleyhisselam hizmet etti. Allahu Teala bu şehre bir hizmet şerefini verirse, cumhurbaşkanımız tenzip eder, halkımız takdir ederse elbetteki memnuniyetle hizmete devam ederiz.”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün canlı yayında kendisini peygamberler gibi hizmet istediği yolundaki açıklamasına çok sayıda kişi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Etiketler Zeynel Abidin Beyazgül şanlıurfa ak parti ak partili belediye başkanı
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