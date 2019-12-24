AK Partili ismin eğitim parasını da İstanbullular ödemiş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İSBAK'ta 2008-2015 arasında çalıştığı iddiası ile gündeme gelen Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre İSBAK'ta 14.11.2008 tarihinde uzman kadrosunda işe başlayan Kaya'nın bu tarihten iki ay sonra 12.01.2009'da yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gönderildiği ve yurt dışındaki eğitimi sırasında da İBB'den maaş almayı sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.

Kaya'nın eğitim için gittiği ABD'den 1,5 yıl sonra, 21.05.2010 tarihinde yüksek lisansı yarıda bırakarak dönüş yaptığı ve İSBAK şirketi tarafından Kaya'nın yurt dışında bulunduğu sürede aldığı eğitimden dolayı, ABD'deki eğitim kurumuna 39.892 liralık ödeme yapıldığı iddia edildi.

ÖZGEÇMİŞİNDE YER ALMAMIŞTI

AK Parti kadrolarında önemli görevler üstlendiği dönemde İBB'nin şirketinde de çalışıyor gözükmesi ve bu bilginin Kaya'nın özgeçmişinde hiç yer almaması dikkat çekmişti.

KARDEŞLERİ DE ÜST DÜZEY GÖREVLERDE

Kardeşlerinden Ömer Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak da Kuveyt Büyükelçisi. Sayan’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde diğer kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi olarak görev yapmış ve belediyelerden aldığı ihaleler uzun süre tartışılmıştı.



