AK Partili Karayel babasının yolundan gidiyor

AK Partide yapılan 3üncü olağanüstü kongrede babası Kayseri eski Milletvekili Yaşar Karayelin ayrılmasıın ardından partinin üst yönetimi MKYKya seçilen Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, siyasette babasının yolundan ilerliyor.



AK Partide babası eski Milletvekili Yaşar Karayelin izinden giden Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, son yapılan 3üncü olağanüstü kongrede partinin Merkez Karar Yönetim Kuruluna (MKYK) seçildi. Oğul Karayel, Birlik Vakfı Gençlik Kulübü Genel Başkanlığı yaptı. Milli Türk Talebe Birliğinde (MTTB) 60 ve 61'inci dönemlerinde Genel Başkan seçildi. Halen de MTTB Genel Başkanı olarak görev yapıyor. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi de olan oğul Karayel, aynı zamanda baba Karayelin kurucusu olduğu Tomarzalılar Vakfı Yöneticisi. Oğul Karayel, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlarken, Baba Karayel de üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı.

MİLLETVEKİLLİĞİ VE MKYKDAN BABA KARAYEL ÇIKTI, OĞUL KARAYEL GİRDİ

Kayseri eski Milletvekili Yaşar Karayel, oğlu gibi üniversite yıllarında MTTB'de öğrenci işleri Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Teşkilatlardan sorumlu icra Konseyi Başkanlığı yaptı. Birlik Vakfı Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Birlik Vakfı İstanbul Şube Başkanlığı, Kayseri Tomarzalılar Vakfı Kurucu Başkanlığı gibi görevleri de yürüttü. Baba-oğul arasındaki bu benzerlikler siyasette de devam etti.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde Kayseri Milletvekili seçilerek parlamentoya giren Baba Karayel, 3 dönem milletvekilliği yaptı. Kayseri Milletvekilliği görevinden ayrıldığında bu kez yerini oğlu İsmail Emrah Karayele bıraktı.

Emrah Karayel de 1 Kasım 2015'te Kayseri Milletvekili seçilerek siyasete girdi. Milletvekilliği görevi sonrasında baba Yaşar Karayel, Ak Parti 5inci olağan ve 2'nci olağanüstü Genel Kurulunda partisinin MKYK üyesi olarak seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın 21 Mayısta yapılan kongrede partisinin başına yeniden geçmesi ile birlikte baba Karayel MKYKdan çıktı ama yerine oğlu İsmail Emrah Karayel seçildi. 39 yaşındaki oğul Karayel, 3üncü olağanüstü kongrede 50 kişilik MKYK listesine girdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından oğul İsmail Emrah Karayelin, babasıyla sivil ve siyasi alanlardaki görev benzerlikleri de dikkat çekiyor.

SİYASETTE GENÇLEŞME OLMALI

Milletvekili olduktan kısa süre sonra partisinde önemli bir göreve getirilen Karayel, siyasette artık gençleşmenin olması gerektiğini söyledi. AK Parti Kayseri Mileltvekili İsmail Emrah Karayel, Genel Başkanımız teşkilatlarda gençleşme olacağını söyledi. MKYKda da görev alan genç arkadaşlar var, gurur duyuyoruz. Üniversite öğrencisi olan arkadaşlar da var. Referandum sürecinde gençlere yönelik yapılan söylemlerin lafta kalmadığı ortaya çıktı. Siyasetin gençleşmesi, yeni nesillerin ekibin içine yerleştirilmesi önemli dedi.

Babası eski Milletvekili Yaşar Karayel ile aynı yolu izlediğine yönelik yapılan yorumları da değerlendiren İsmail Emrah Karayel, "Gençlik döneminden bugüne önemli yerlerde, görevlerde bulunmuş, siyaset duayeni bir babanın tecrübelerinden faydalanıyorum dedi.