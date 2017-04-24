AK Partili Metiner: Malum zevat ''hayır'' demiş

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in Bülent Arınç ve Suat Kılıç’ı hedef alan sözlerinin ardından başlayan tartışma sürüyor.

Metiner yaptığı açıklamada "Kişisel olarak benim için Bülent Arınç’ın ve de Suat Kılıç gibi başkaca isimlerin bugün geldiğimiz yer itibarı ile gönül dünyamızda zerrece bir yeri yoktur" demişti.

Mehmet Metiner'e yanıt Fehmi Koru'dan gelmiş, Koru internet sitesinde Metiner'in sözlerinin ardından kaleme aldığı yazıda, "Ya aynı kişiler referandumda sürüden ayrı oy kullanacakları mesajını alenen verseler, bu tercihlerini sevenlerine duyurmak için çaba sarf etselerdi ne olurdu? Düşünün bakalım, referandum sonucu o zaman ne olurdu?" ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

“ERDOĞAN DÜŞMANI CEPHENİN…”

AK Parti Milletvekili ve Star gazetesi yazarı Metiner bugünkü köşesinde tartışmayı devam ettirerek şu satırları kaleme aldı:

“Partideki ve hükümetteki görevlerinden ayrıldıktan sonra sabah akşam Reis’in arkasından atıp tutanlar, partinin “tek adam” tarafından “diktatörce” yönetildiğini söyleyecek kadar ileri gidenler, tarihi referandum sürecinde dahi Reis’in arkasından kumpas kuranlar nedense fitneci olmuyorlar da, biz onları eleştirdiğimiz zaman mı oluyoruz?

Pensilvanya’nın mutemet adamı F. Koru anında bana “AKP’li vekil” diyerek cevap verdi. Bu vesileyle bir konuya da açıklık kazandırmış oldu Koru.

Kimin sesi olduğu bilinen Koru’dan öğreniyoruz ki malûm zevat “hayır” demiş referandumda.

Erdoğan düşmanı cephenin içine kendilerini yerleştiren malum zevatın sahaya “hayır” için inmemiş olmasını da bizim hanemize “nimet” olarak yazdırmış!

Meğer ne çok şey borçluymuşuz malum zevata!

Bir de diyet çıkartıyor bize bu kurnaz adam ya baksanıza!”

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