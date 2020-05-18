AK Partili Metiner'den Bakan'a: AK davamızın bakanı böyle olacaksa...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV'de katıldığı canlı yayında Fatih Sultan Mehmet'e 'İşgalci' demişti.

AK Partili Mehmet Metiner, Bakan Ersoy'un sözleri hakkında "Bu konuda dili sürçenin zihniyetine güvenilmez" yorumunda bulundu.

Metiner, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Fatih’in İstanbul’u işgal ettiğini söyleyen birinin bu ülkenin Kültür ve Turizm Bakanı olması ziyadesiyle üzücü. Bu konuda dili sürçenin zihniyetine güvenilmez. Özrün kabule şayan değil... Uğruna ölümü göze aldığımız AK davamızın Bakanı böyle olacaksa vay halimize. Kınıyorum!" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Fatih Sultan Mehmet'i işgalci iması!