AK Partili milletvekili marketlerdeki fahiş fiyatın nedenini buldu

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz fahiş gıda fiyatlarıyla ilgili yaşanan zam yağmurunu 15 Temmuz'la ilişkilendirdi.

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz Kanal 42'de katıldığı canlı yayında gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Yanılmaz, fiyat artışlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Tarladan 1.5 liraya alıyorsanız ürünü, onun marketteki satış fiyatının 4 liranın üzerinde olmaması lazım. Kilo başına nakliye fiyatı belli, o zaman niye bunu 15 liraya satıyorsun. Arada zincirin içnde yer var. Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu. 2016 yılında hain kalkışma başarılı olamayınca ekonomik bir darbe yapmaya kalkıştılar. Olmadı döviz ve kur değeri üzerinden darbe yapmaya kalkıştılar. Bunların hepsi vatandaşı bıktırma operasyonu. Hükümet bu işi başaramıyor mantığıyla hareket ediyor. Bunların hiçbiri vatandaşımızı kandırmaya yetmiyor. 15 Temmuz akşamını düşünün. Milletimiz ülkesi uğruna canını ortaya koydu. Farklı ekonomik değerler üzerinden algı üretmek isteyenler başarılı olamayacaklar."