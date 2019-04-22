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  4. 22 Nisan 2019 11:02

AK Partili Ömer Çelik açıkladı: ''Saldırgan AK Parti üyesi''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran zanlının AK PArti üyesi olduğunu doğruladı.

AK Partili Ömer Çelik açıkladı: ''Saldırgan AK Parti üyesi''
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün, AK Parti üyesi olduğunu, partiden kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir" dedi.

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