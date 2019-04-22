AK Partili Ömer Çelik açıkladı: ''Saldırgan AK Parti üyesi''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün, AK Parti üyesi olduğunu, partiden kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir" dedi.

Sn Kılıçdaroğlu’na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün’ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 22, 2019

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