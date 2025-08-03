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AK Partili Şamil Tayyar ''erken seçim'' paylaşımını sildi

AK Partili Şamil Tayyar ''erken seçim'' paylaşımını sildi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçimlerin 2027 yılında yapılacağını söylemesi büyük ses getirdi. AK Partili Şamil Tayyar, Uraloğlu'na destek paylaşımı yaptı ancak daha sonra paylaşımını sildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime ilişkin ''Aday olma gibi bir derdim yok'' ve ''Seçimler zamanında yapılacak'' çıkışları sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum" sözleriyle dikkat çekti. 

Uraloğlu, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

“O akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027'nin diyelim sonuna doğru ve ben şunu görüyorum. Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı. Ben bu seçimi, bunu, bunu ben yaşıyorum.”

ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Uraloğlu'ndan sonra eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından erken seçimin 2017'de yapılmasına destek verdi ancak ardından paylaşımını sildi.

''ORTAK KANAATİN ŞEKİLLLENMEYE BAŞLADIĞINI GÖSTERİYOR''

Tayyar ise sildiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

“Ulaştırma Bakanımız, Trabzon'daki konuşmasında genel seçimin 2027 sonunda olabileceğini söylemiş.

Bir ihtimal olarak.

Daha önce Genel Başkan Vekilimiz @mustafaelitas, Grup Başkanvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız da farklı tarihlerde genel seçimin 2027 Kasım'ında yapılma ihtimaline dikkat çekmişti.

Bu konuda bir karar alınmadığı halde yetkili isimlerin aynı takvime gönderme yapması, bir ortak kanaatin şekillenmeye başladığını gösteriyor.

Bana kalırsa...

''İŞİ HİÇ UZATMADAN...''

İşi hiç uzatmadan, şimdiden 2027 yılı Kasım ayı için seçim kararı alınsa, hem toplumda hem siyasette genel bir rahatlama olacağını düşünüyorum.

Çözüm süreci, yeni Anayasa, ekonomik program, İBB soruşturması gibi tüm tartışmalar seçim polemiği dışında kalır, gündem daha reel zeminde. ilerler kanaatindeyim.

 Herkes hesabını buna göre yapar, risk azalır, gündem daha şeffaf hale gelir.

Küçük bir öneri...”

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Etiketler abdulkadir uraloğlu erken seçim seçim tarihi
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