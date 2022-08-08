AK Partili üst düzey yetkili: Mehmet Ali Çelebi'yle CHP'deyken de görüşüyorduk

Milletvekili seçildiği CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan, oradan da Genel Başkan Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle ayrılan Mehmet Ali Çelebi'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Milletvekili seçildiği CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan, oradan da Genel Başkan Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle ayrılan Mehmet Ali Çelebi, son dönemde AK Parti - MHP ittifakına yakınlık bildiren söylemlerde bulunuyor.

Yakın zamana kadar başta Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) FETÖ yapılanması olmak üzere birçok konuda eleştiriler yönelten Çelebi'nin şimdilerde iktidar partisine katılması konuşuluyor.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, konuyla ilgili AK Partili üst düzey bir yetkiliyle yaptığı konuşmanın detaylarını paylaştı .

Bu kişinin Çelebi'nin partiye katılacağını doğruladığını belirten gazeteci, şöyle devam etti:

“Siz mi davet ettiniz, Çelebi mi katılmak istedi? diye sormam üzerine AK Partili yetkili 'Birlikte değerlendirdik' dedi. AK Partili yetkili, Çelebi’nin katılımı için şunları söyledi:

'CHP'DEYKEN DE GÖRÜŞÜYORDUK'

'Mehmet Ali Bey ile CHP’deyken de görüşüyorduk. CHP’nin Atatürkçü çizgisiyle ilgili şikayetlerini dile getiriyordu. Mehmet Ali Bey’in durduğu yer aynı yer. Siyasete girerken, belli parametrelerde net tavrı ve duruşu vardı. Zaman içerisinde CHP’nin böyle bir parti olmadığını gördü. Daha iyi umutlarla Muharrem İnce ile bu işi değerlendirdi ama olmadığını gördü. O gün ne söylediyse bugün de onu söylüyor. Değişen Mehmet Ali Bey değil, onu vekil yapan partiler.

'ŞEREF DUYARIZ'

Tabiİ ki Mehmet Ali Bey tarzı duruşu olan insanların, devletçi, milliyetçi, Atatürkçü, FETÖ düşmanı kişilerin duracağı yer Cumhur İttifakı’dır. Bundan daha doğal bir şey olmaz. Mehmet Ali Bey tarzı kişilerin katılmasından şeref duyarız.'

Çelebi, AK Parti’nin kuruluş yıldönümü olan 14 Ağustos günü partiye katılabilir."

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MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

Çelebi, 23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askeri Lisesi'ni birincilikle bitirdi. 2007'de Kara Harp Okulunu 4. olarak bitirdi ve teğmen oldu.

AK PARTİ DÖNEMİNDE ERGENEKON'DAN HAPİS YATTI, CHP'DEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

AK Parti döneminde görülen Ergenekon davaları kapsamında, 'örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla 18 Eylül 2008’de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı. 11 Mart 2014 tarihinde kendisine yöneltilen suçlardan beraat etti.

CHP'de 35 ve 36. kurultaylarında Parti Meclisi'ne (PM) girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021'de CHP'den istifa etti.

Çelebi, 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisinden istifa etti.

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