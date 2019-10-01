AK Parti'nin bedelli askerlik yapan vekilleri terhis oldu

Askerlik hizmetini yapmadan milletvekili seçilen AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, 21 günlük bedelli askerliklerini tamamladılar. İki isim terhis oldu.

Anayasa değişikliği ile seçilme yaşı düşürülürken milletvekili olabilmek için askerlik yapmış olma koşulu da kaldırılmıştı.

Askerlik yapmadan milletvekili seçilen Büyükgümüş ile Özboyacı, Meclis'te, 2018'de kabul edilen bedelli askerlik yasasından yararlanmak üzere 15 bin lira yatırarak başvurmuştu.

Kırklareli Lüleburgaz'da bululan 65. Mekanize Piyade Tugayı'nda, 21 günlük bedelli askerlik yapan iki milletvekili, önceki gün terhis oldu.

