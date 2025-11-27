AK Parti'nin CHP lideri Özel'e yaptığı İmralı teklifi ortaya çıktı

CHP lideri Özgür Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nundaki "İmralı'ya gidilsin mi" oylaması öncesinde AK Parti'den kendilerine gelen "İmralı'ya gizli ziyaret" teklifini ifşa etti.

Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinin İmralı'ya giderek eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmesine dair tartışmalar sürerken İmralı'ya gidilsin mi oylamasından çekilen ancak komisyonda kalmaya devam edeceğini açıklayan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyetinin, bebek katili Abdullah Öcalan ile İmralı'daki görüşmesi sonrasında bugün CHP lideri Özel, Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'a verdiği röportajda AK Parti'den, komisyondaki İmralı oylamasından daha karar çıkmadan önce kendilerine gelen İmralı teklifini ilk kez açıkladı.

AK Partili Hüseyin Yayman'ın İmralı ziyaretini önce yalanlaması, ancak daha sonra İmralı'ya gittiğinin ortaya çıkması için "samimiyetsizlik" diyen kullanan Özel, AK Parti'den kendilerine gelen teklifi şu ifadelerle açıkladı:

"AKP tavşana kaç, tazıya tut yapa yapa; “Bunu ranta çevirir miyim, riskini MHP’ye taşıtabilir miyim?” hesapları içinde bir süreç yapıyor. Şimdi adaya gidildi, fotoğraf vermeye utanıyoruz. Video olmasın, tutanak olmasın. Biz daha kararımızı vermeden önce AKP’de etkili bir isim bize “Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak. Koster olmayacak, helikopter olacak. Çünkü gazeteciler bekler orada. Helikopterin kalktığı, indiği belli olmayacak. Gidildikten sonra bir gün sorulacak, ‘O iş yapıldı’ denecek. Hatta istiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir, ‘CHP’den biri gitti’ deriz. İlla gelin” dedi. Ben de “Gitmek mi bu o zaman?” dedim. O da “Bu iş böyle olacak” dedi. Bu ziyaretten bizi alıkoyan neyse, AKP de bunu görüyor. Bunun kendince bir maliyet yaratacağını düşünüyor. Üstlenmemek için böyle yapıyor. Komisyonun kamuya açık kısmında da hiç konuşmadılar. “Oylama gizli olsun” dendi. “Oylama yapılmasın” bile dendi."

Cumhuriyet