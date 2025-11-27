  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Parti'nin CHP lideri Özel'e yaptığı İmralı teklifi ortaya çıktı

AK Parti'nin CHP lideri Özel'e yaptığı İmralı teklifi ortaya çıktı

AK Parti'nin CHP lideri Özel'e yaptığı İmralı teklifi ortaya çıktı
Güncelleme:

CHP lideri Özgür Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nundaki "İmralı'ya gidilsin mi" oylaması öncesinde AK Parti'den kendilerine gelen "İmralı'ya gizli ziyaret" teklifini ifşa etti.

Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerinin İmralı'ya giderek eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmesine dair tartışmalar sürerken İmralı'ya gidilsin mi oylamasından çekilen ancak komisyonda kalmaya devam edeceğini açıklayan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyetinin, bebek katili Abdullah Öcalan ile İmralı'daki görüşmesi sonrasında bugün CHP lideri Özel, Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'a verdiği röportajda AK Parti'den, komisyondaki İmralı oylamasından daha karar çıkmadan önce kendilerine gelen İmralı teklifini ilk kez açıkladı.

AK Partili Hüseyin Yayman'ın İmralı ziyaretini önce yalanlaması, ancak daha sonra İmralı'ya gittiğinin ortaya çıkması için "samimiyetsizlik" diyen kullanan Özel, AK Parti'den kendilerine gelen teklifi şu ifadelerle açıkladı:

"AKP tavşana kaç, tazıya tut yapa yapa; “Bunu ranta çevirir miyim, riskini MHP’ye taşıtabilir miyim?” hesapları içinde bir süreç yapıyor. Şimdi adaya gidildi, fotoğraf vermeye utanıyoruz. Video olmasın, tutanak olmasın. Biz daha kararımızı vermeden önce AKP’de etkili bir isim bize “Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak. Koster olmayacak, helikopter olacak. Çünkü gazeteciler bekler orada. Helikopterin kalktığı, indiği belli olmayacak. Gidildikten sonra bir gün sorulacak, ‘O iş yapıldı’ denecek. Hatta istiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir, ‘CHP’den biri gitti’ deriz. İlla gelin” dedi. Ben de “Gitmek mi bu o zaman?” dedim. O da “Bu iş böyle olacak” dedi. Bu ziyaretten bizi alıkoyan neyse, AKP de bunu görüyor. Bunun kendince bir maliyet yaratacağını düşünüyor. Üstlenmemek için böyle yapıyor. Komisyonun kamuya açık kısmında da hiç konuşmadılar. “Oylama gizli olsun” dendi. “Oylama yapılmasın” bile dendi."

 

Cumhuriyet

text-ad
Etiketler özgür özel komisyon CHP imralı abdullah öcalan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin 10 bin yıllık tarihi noktasında her şeyi değiştirecek keşif! Türkiye'nin 10 bin yıllık tarihi noktasında her şeyi değiştirecek keşif! Yine bir gıda zehirlenmesi... Genç kız hayatını kaybetti! Yine bir gıda zehirlenmesi... Genç kız hayatını kaybetti! Eşi olacak cani sokak ortasında bıçakla saldırdı, esnaf kadını ölmekten meyve kasalarıyla kurtardı! Eşi olacak cani sokak ortasında bıçakla saldırdı, esnaf kadını ölmekten meyve kasalarıyla kurtardı! Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Özdağ, bebek katili Öcalan'ın 5 aşamalı ''serbest bırakılma'' planını madde madde açıkladı! Özdağ, bebek katili Öcalan'ın 5 aşamalı ''serbest bırakılma'' planını madde madde açıkladı! Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu! Beyaz Saray yakınında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu! Değişimiyle olay olan ünlü sanatçı da dolandırıcıların hedefi oldu: ''Hukuki süreç başlattım'' Değişimiyle olay olan ünlü sanatçı da dolandırıcıların hedefi oldu: ''Hukuki süreç başlattım'' Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek! Kar geliyor... Sonbaharı yaşamadan kışa geçiyoruz... Hava sıcaklıkları bir anda düşecek! Kar geliyor... Okullarda ara tatil iptal mi ediliyor ? Bakan Tekin'den dikkat çeken bir açıklama daha Okullarda ara tatil iptal mi ediliyor ? Bakan Tekin'den dikkat çeken bir açıklama daha Çalışanların 2026 yılı yemek kartı ücreti zammı belli oldu Çalışanların 2026 yılı yemek kartı ücreti zammı belli oldu
AK Partili, MHP'li ve DEM'li vekillerin Öcalan ile yaptıkları görüşme için tepki çeken karar! AK Partili, MHP'li ve DEM'li vekillerin Öcalan ile yaptıkları görüşme için tepki çeken karar! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ile Mbappe'nin gecesi! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ile Mbappe'nin gecesi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uydu... Güzel oyuncu Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçildi Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uydu... Güzel oyuncu Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçildi ''İstanbul'u terk edeceğim'' demişti... Güzel oyuncunun köy hayatını görenler gözlerine inanamadı ''İstanbul'u terk edeceğim'' demişti... Güzel oyuncunun köy hayatını görenler gözlerine inanamadı Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine gelecek indirim oranları değişti! Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine gelecek indirim oranları değişti! Bir eski sevgili cinayeti daha... Genç kadını af tüfeğiyle öldürdü! Bir eski sevgili cinayeti daha... Genç kadını af tüfeğiyle öldürdü! Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kayıpları arttı! Binlerce kişinin yaşadığı sitedeki korkunç yangında can kayıpları arttı! Türk tiyatrosunun duayeni, efsane ismin son hali herkesi üzdü... Türk tiyatrosunun duayeni, efsane ismin son hali herkesi üzdü...