  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 01 Haziran 2018 07:38

AK Parti'nin seçim klibi yayınlandı

AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı video yayınlandı.

AK Parti'nin seçim klibi yayınlandı
A+ A-

AK Parti tarafından seçim çalışmaları çerçevesinde oluşturulan  "türkiyevakti" adlı Twitter hesabından, seçim kampanyası kapsamında hazırlanan video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Sen ben değil, biz olmayı bildik. Şimdi dünya ve düzen değişiyor. 24 Haziran'da el ele verdiğimizde birlik hikayemiz yeniden başlıyor."  ifadelerine yer verildi.

Videonun son kısmında, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın fotoğrafı da yer alıyor.

video , ak parti , seçim kampanyası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM