AK Partiyi eleştirmişti: BBP'li isim görevinden 'affını' istedi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "AK Parti'deki AK Partililer yüzünden 2023 seçimi kaybedilecek. Aklınızı başınıza alın AK Partililer" sözlerini paylaşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya görevinden affını istedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Partililere seslenmiş ve "AK Parti'deki AK Partililer yüzünden 2023 seçimi kaybedilecek. Aklınızı başınıza alın AK Partililer" ifadelerini kullanmıştı.

Kaya'nın istifasına neden olan cümleler şöyle devam etmişti: "Talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın. Sivas inadınız yüzünden Büyük Birlik Partilileri küstürüp koskoca İstanbul’u kaybettiğinizi unutmayın. Genel Başkanımız Sn. Mustafa Destici Bey’in ağzından çıkacak tek bir cümle ile 2023 seçimlerini kaybedersiniz. SİZ AK Partililere rağmen sırf Türk Milleti uğruna memleketin yönetimi CHP- HDP bloğunun kontrolüne girmesin diye bu ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın. Cumhur İttifakı ruhuna uygun davranın,zarar vermeyin."

GÖREVİNDEN AFFINI İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre Remzi Kaya, görevinden istifa etti.

Kaya, yayınladığı metinde Konya Tanıtım Günleri’nde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının Cumhur İttifakı’nın aleyhinde kullanılmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Söz konusu paylaşımın Cumhur İttifakı karşısında konumlanan bazı medya organlarınca istismar edildiğini söyleyen Kaya, görevden affını istediğini ve alınacak her karara uyacağını ifade etti.