''Akraba torpili'' tartışmaları devam ediyor

Malatya’nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, akrabalarını özel kalemden memur yapıp üst düzey görevlere atadığı ortaya çıktı. Söz konusu akrabalar, belediyenin resmi internet sitesine göre hala görevde bulunuyor.

Malatya Sanal Haber'de yer alan habere göre, AK Parti'li Selahattin Gürkan, halasının torunu Sedat Aydoğan’ı Battalgazi Belediye Başkanlığında iken önce Battalgazi Belediyesinde özel kalemden istisnai kadrodan memur etti, sonrasında ise Büyükşehir Belediyesinde Kültür ve Sanat Şube Müdürü olarak atadı.

AK Partili Selahattin Gürkan, abisinin oğlu Mehmet Gürkan ile ablasının kızı Ayşe Boztaş’ı da özel kalemden geçirerek memur yaptığı ortaya çıktı.

NASIL SAVUNMUŞTU

AK Partili Gürkan, daha önce yaptığı "akraba" atamaları için ise, “Bu genç, halamın torunu. Özel şirketteki ücretinin çok altında bir ücretle bize danışmanlık veriyor. Kesinlikle akraba kayırıp torpil yapmadım” ifadelerini kullanmıştı.