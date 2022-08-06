Akşener’den Ankapark eleştirisi: Garibim dinozorların içini deşmişler

Bilecik'e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Melih Gökçek'in yaptırdığı enkaza dönen Ankapark hakkında konuştu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, esnaf ve vatandaş ziyaretleri kapsamında Bilecik Pazaryeri ilçesindeydi.

Pazaryeri ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener, ardından ilçe meydanında bölge halkına seslendi. Akşener, “Başbakan Meral” sloganı atan yurttaşlara gülerek, “Çok teşekkür ederim… İyi tamam, ben bunları duydum gidiyorum…” yanıtını verdi.

“GARİBİM DİNOZORLARIN İÇİNİ DEŞMİŞLER”

Konuşmasında “Siyasetçilerin vekil, Türk milletinin ise asil' olduğunu ifade eden Akşener, “Su bulununca teyemmüm bozulur. Devlette çalışan öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen. Böyle bir şey olabilir mi? İster özel okulda, ister devlette çalışsın öğretmen, öğretmendir, evlatlarımızı emanet ettiğimiz en önemli insandır. O kadar çok atanamamış öğretmen var ki her gittiğim yerde ağlıyor, anneler, babalar, çocuklar ağlıyor yazıktır günahtır. Bütün bunların karşılığında birileri de kazanıyor” şeklinde konuştu.

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

“İki tane rakam vermek istiyorum. 24 milyar lira sizin cebinizden Telekom’dan alındı, sayın Erdoğan'ın aile dostu olan faillerin cebine koyuldu. Ankara'da Ankapark diye bir park yapıldı. Garibim dinozorların içini deşmişler, çarpışan otomobillerin çarpışamadığı bir park bu.

Bu parka 801 milyon dolar harcandı. Türkçesi 14 milyar lira. Toplayın ikisini 38 milyar lira yapıyor. Bu 38 milyar liraya neler yapılabilirdi? Sizin nisan ayında çoğunuzun atamadığı gübreyi Türkiye genelinde bedava çiftçiye verebilirdik. O gübreyi ücretsiz devlet verirdi ve siz atardınız. Ürünlerinizin onun bunun elinde kalmasının önüne geçer, yüksek fiyat açıklanabilirdi. Bu arada üniversite okuyan çocuklarınızın KYK borçları silinebilirdi.

Karşılıksız burs verilebilirdi. İlkokuldan lise sona kadar okuyan öğrencilerimizin tamamına sabah ve öğle yemeği verilebilirdi ve bu 38 milyar lirayla ayrıca mezun olmuş gençlerimize istihdam imkanı sağlanabilirdi. Ne oldu? İki kalem biri 14 milyar biri 24 milyar birilerinin cebine gitti.”

“ELELE VERİP SEÇMENİ VELİNİMET EDECEĞİZ”

“Hiçbir programda siyaset yapmadım başka bir siyasi partiyle hiç gelmedim. Çünkü orada özne insanımız olmalıydı. Siyaseti dertlerinizi, dertlerimizi tespit edip onlar üzerinden çare ürettik, o çareler üzerinden de rekabet ettirebilir hale getirebilirsek hep birlikte bu siyasetçileri sonuçta kazanan milletimiz olur, seçmenimiz olur. O dükkanların içinde müşteri veli nimettir. Çok uzun bir zamandır seçmen veli nimet değil. El ele vereceğiz ve seçmeni veli nimet biz edeceğiz. Biz siyasetçiler vekiliz asil sizsiniz aziz Türk Milleti siz asilsiniz. Dolayısıyla hep su bulununca teyemmüm bozulur.”