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Akşener'den faiz indirimine tepki: Bu karar artık...

Akşener'den faiz indirimine tepki: Bu karar artık...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirmesine tepki gösterdi.

Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 13'den yüzde 12 seviyesine çekti. Birçok ekonomist kararı eleştirdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de faiz indirme kararına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

 Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister!" 

Etiketler akşener tepki faiz
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