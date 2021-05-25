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Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret

Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret

Emekli asker ve MİT görevlisi Korkut Eken'in Antalya'da yaşadığı evde Alaattin Çakıcı tarafından ziyaret edildiği ortaya çıktı.

Emekli asker ve MİT görevlisi Korkut Eken'in Antalya'da yaşadığı evde organize suç çetesi lideri Alaattin Çakıcı tarafından ziyaret edildiği ortaya çıktı.

Çakıcı'nın yakın dostu Üzeyir Çakmaktaş'ın Twitter hesabından paylaştığı görüntüde şunlar yazıldı:

"Korkut Eken Komutanımı Antalya'da yaşadıgı mütevazi evinde ziyaret ettik.Bu vatan için yapmış olduğu hizmetleri,kahramanlıkları her takdirin üzerindedir.PKK'ya göz açtırmayan ,PKK'ya dünyayı dar eden Özel Kuvvetlerin kurucusudur.

Bu yüzden hainlerin hedefidir!.."

Sedat Peker, YouTube'a yüklediği son videoda Kuzey Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesinde Korkut Eken'in rol oynadığını iddia etmişti.

Eken ile Çakıcı daha önce de Mehmet Ağar ve Engin Alan ile birlikte Bodrum'daki Yalıkavak Marina'da bir araya gelmişti.

Etiketler Alaattin Çakıcı korkut eken ziyaret
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