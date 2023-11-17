Alman muhabirinin sorusu Erdoğan'ı kızdırdı: Bizi bununla tehdit etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında bir gazetecinin sorusuna, "Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize insani, vicdani sorular sorun, cevaplarını biz size o şekilde verelim" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile basın toplantısında " İsrail'in soykırım yaptığını neye dayandırıyorsunuz" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan,"İsrail hastaneleri vurmuyor mu? Vuruyor. Camileri ve Kiliseleri yok etmedi mi? Etti. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım da siz bir Hristiyan olarak niye susuyorsunuz? Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize insani, vicdani sorular sorun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, konuşmalarını yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SEN BUNDAN RAHATSIZ OLMUYOR MUSUN?"

Bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail'in soykırım yaptığını neye dayandırıyorsunuz" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Ben sana yüzlerce demiyorum, binlerce Filistinli'yi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir müslüman olarak bundan rahatsızım. Sen bir hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun?

"NİYE TAVIR KOYMUYORSUNUZ"

Bunlara karşı niye tavır koymuyorsunuz. Bizim için musevi, hristiyan, müslüman ayrımının olmaması gerekir. Antisemitizme karşı mücadeleyi ilk veren lider ben oldum. Şu anda Almanya İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Savaş uçaklarını Almanya verir ya da vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerde bunun çalışması yapıyor. Şu anda insansız hava uçaklarında Türkiye önde gelen ülkelerden biridir.

"BİZE İNSANİ, VİCDANİ SORULAR SORUN"

Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize insani, vicdani sorular sorun, cevaplarını biz size o şekilde verelim"

İSRAİL'İN GAZZE'YE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içindeki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ve sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.