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Altılı masa toplantısı sırasında protesto

Altılı masa toplantısı sırasında protesto
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Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen altılı masa toplantısı sürerken parti genel merkezine gelen iki genç, toplantıyı pankart açarak protesto etti.

Altı muhalefet partisinin oluşturduğu altılı masa, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Saadet Partisi ev sahipliğinde toplandı. Toplantı sürerken parti genel merkezi önüne gelen iki genç, altılı masayı protesto etti. Pankart açmaya çalışan gençler, “Bizim adayımız ya Muharrem İnce olacak ya da Mansur Yavaş” ifadelerini kullandı.

Etiketler protesto altılı masa genel merkez
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