Altılı masanın beşinci toplantısı başladı

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle kurulan 6’lı masa, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde toplandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliği yaptığı 6’lı masada CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderleri bugün saat 14.00 beşinci kez bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Merkezi’ne ilk olarak saat 14.00’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi. Karamollaoğlu’ndan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’ne ulaştı. Kılıçdaroğlu’ndan sonra; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve son olarak saat 14.14’te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tüm liderleri partisinin genel merkezinin kapısında karşıladı.

TOPLANTIDA KONUŞULACAKLAR

Toplantıda masada konuşulacak konulardan birinin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı olması bekleniyor. Muhalefet liderlerinin burada Erdoğan’ın “aday olup olamayacağı tartışmalarını” değerlendirecekleri masadaki bir başka konu olacak.

Aynı zamanda Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını sürdüren 6 muhalefet partisinin seçim sonrasında anayasada yapılması öngörülen değişiklikleri de ele alması bekleniyor. Bu kapsamda anayasal ve yasal çerçeve hazırlık komisyonunun toplantı gününe kadar tamamlamayı hedeflediği ortak metin de ele alınacak.

Zirvede kurulacak sofrada, geçimini evde yemek yaparak sağlayan kadınların lezzetleri yer alacak. İYİ Parti lideri Akşener’in “kadın dayanışması” talimatıyla alınan bu karar, liderler için yemek hazırlayacak kadınların bütçesine de katkı sağlayacak.

LİDERLER, SON OLARAK 29 MAYIS'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Muhalefette 6 siyasi parti genel başkanı son olarak 29 Mayıs’ta Gelecek Partisi ev sahipliğinde 4. kez bir araya gelmişti. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada seçim sonuçları açıklanana kadar işbirliğine devam vurgusu yapılmıştı.