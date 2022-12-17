Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Her ne kadar CHP lideri Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanlığına adayım" dese de henüz resmen duyurulmayan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarih belli oldu.

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı. Seçime aylar kalmışken adayın kim olacağı ve ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken CHP tarafından konuyla ilgili açıklama geldi.

"ARALIK SONU VEYA OCAK BAŞI"

Milyonlarca insanın merak ettiği "6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak?" sorusunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan canlı yayında yanıtladı. Tezcan, 6'lı masanın çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Adaylık açıklamasından önce ortak politikaları belirleyecek ortak komisyon var. 9 ana başlıkta 72 alt başlıkta çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık ayı sonu veya Ocak ayı başında tamamlamayı planlıyorlar Cumhurbaşkanı adayı da aynı dönemde açıklanacak" dedi.

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Genel Başkanın dönüp kendi ülkesindeki mahkemeler karar vermedi, duruşma var diye yargılanması, ipe çekilmesi doğru olmaz. 3 saatlik yol, çıktı geldi. Ben bu mesele üzerinden yaratılan duygusal tepkiyi anlıyorum. Buradan genel başkana yönelik bir sonuç çıkarma doğru değil. Ana muhalefet lideri sağ duyulu, suhuletle ve ciddiyetle hareket etmesi gerekir.

"ALTILI MASA KİMİ ADAY GÖSTERSE KAZANIR"

Altılı masa kimi aday gösterirse kazanır. Altılı masa kararını verir, planını yapar. HDP'nin oyları önemli. Bunu reddetmek doğru değildir. Altılı masa aday belirlerken Türkiye'nin bütün hassasiyetlerini dikkate almak zorundadır ve alacaktır.

"İMAMOĞLU GENÇ VE DİNAMİK BİR SİYASETÇİDİR"

(Ekrem İmamoğlu aday olacak mı? sorusu) Ben bunu söylemeye mezun değilim. Bunu söylemeye kimse mezun değil. 2024'e kadar görevinin başında. ' Ekrem İmamoğlu kesin aday değil mi?' cumhurbaşkanı adayını altılı masa belirleyecektir sözüne dönüp başka bir şey söylemektir. Ekrem İmamoğlu genç, dinamik bir siyasetçidir. Bu kanallar İmamoğlu'nun siyaset yapmasını hiçbir şekilde engelleyemez.

"CHP CAMİASI BUNDAN RAHATSIZDIR"

Tam tersine büyüterek çıkar. İmamoğlu'nu 2 kere daha büyütür. Bundan ne genel başkan ne de CHP camiası rahatsızdır. Bizim rahatsızlığımız 2 kere seçim kazanmış belediye başkanımıza kurulan tezgahtır. Mansur Bey'de, Ekrem Bey'in de söylediği şey 'Belediyemize hizmet etmek istiyoruz' 50 sefer İmamoğlu bunu söyledi ama bu sözü değil de mutlaka İmamoğlu'nun adaylığını çağrıştırabilecek satır arası sözler aranıyor."