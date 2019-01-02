Ankara'da AK Parti'den büyük tırpan

AK Parti, dün Ankara ilçelerinde belediye başkan adaylarını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen törenle açıkladı. 25 ilçededen 3’ünde aday çıkarmayan AKP, 2014 seçimlerinde MHP’nin kazandığı Polatlı ve Etimesgut’u MHP’ye bıraktı. AK Parti’nin elinde olan Gölbaşı da ittifak görüşmeleri kapsamında MHP’ye bırakılırken, AKP’nin aday çıkarmadığı ilçe sayısı 3 oldu.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarının olduğu 21 ilçenin yalnızca 6’sında mevcut başkanları yeniden aday gösterirken, 3 dönemdir Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yürüten Veysel Tiryaki’yi Yenimahalle’ye kaydırdı. Tiryaki, CHP’nin elinde olan Yenimahalle’de Fethi Yaşar ile yarışacak. Tiryaki ile birlikte Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Haymana, Nallıhan, Sincan’da mevcut belediye başkanlarından 7’si yeniden aday gösterilmiş oldu.

3 dönemlik belediye başkanlarından Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş yeniden aday gösterilmezken, 3 dönemlik Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can aday oldu. İlçesi değiştirilen Tiryaki ile birlikte aday listesinde 3 dönemlik iki isim yer aldı.

GÖKÇEK’İN SAĞ KOLU ALTINDAĞ’DAN ADAY

Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte çalışan, ancak bir süre önce ‘destek’ twitlerini sildiği için aralarının açıldığı yorumları yapılan Melih Gökçek’e yakın isimlerden Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Veysel Tiryaki’nin yerine Altındağ’dan aday gösterildi. Gökçek’le yıllardır arasının iyi olmadığı kulislerde konuşulan Turgut Altınok ise Keçiören’den aday oldu. AK Parti, Akyurt ile Çankaya’dan kadın aday gösterdi.

MUSTAFA TUNA GÖREV İSTEMEDİ

Melih Gökçek’in istifa etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Mustafa Tuna’nın Keçiören ya da Mamak’tan aday yapılabileceği beklentisi dile getiriliyordu. Ancak Tuna’nın hiçbir görev istemediğini belirtmesi üzerine aday gösterilmediği öğrenildi.

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