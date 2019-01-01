Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti'nin Ankara adayları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak resmen açıklandı. AK Parti, 25 ilçenin 3'ünde ise MHP'nin adayını destekleme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkanı adaylarını tek tek kürsüye çağırarak tanıttı.

İŞTE AK PARTİ'NİN ANKARA ADAYLARI:



ANKARA: Mehmet Özhaseki

AKYURT: Hilal Ayık

ALTINDAĞ: Asım Balcı

AYAŞ: Burhan Demirbaş

BALA: Ahmet Buran

BEYPAZARI: Tuncer Kaplan

ÇAMLIDERE: Hazım Caner Can

ÇANKAYA: Amber Türkmen

ÇUBUK: Baki Demirbaş

ELMADAĞ: Gökhan Küçükçelebi

EVREN: Hüsamettin Ünsal

GÜDÜL: Muzaffer Yalçın

HAYMANA: Özdemir Turgut

KAHRAMANKAZAN: Serhat Oğuz

KALECİK: Duhan Kalkan

KEÇİÖREN: Turgut Altınok

KIZILCAHAMAM: Süleyman Acar

MAMAK: Murat Köse

NALLIHAN: İsmail Öntaş

PURSAKLAR: Ayhan Yılmaz

SİNCAN: Murat Ercan

ŞEREFLİKOÇHİSAR: Melih Memiş Çelik

YENİMAHALLE: Veysel Tiryaki



MHP'NİN ADAYLARI

ETİMESGUT: Enver Demirel

GÖLBAŞI: Ramazan Şimşek

POLATLI: Mürsel Yıldızkaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'na gelişinde, salon dışında toplanan kalabalığa seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıklayacağımız 25 ilçenin 3’ü MHP’den, diğerleri partimizden. "Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Buna hazırız değil mi? Bakın biz başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkan adayı değil, 5 dönem Kayseri Büyükşehiri yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekilimiz. Yani o günden bugüne hayatı tamamıyla şehircilikle, çevrecilikle, belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık" dedi.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Özhaseki de otobüs üstünde yaptığı konuşmada, "Ankara'da hep birlikte, gece gündüz demeden sizlerle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. İnşallah Büyükşehir Belediye başkanı olduktan sonra 'ben' değil, 'biz' kültürüyle Ankara'yı yöneteceğiz, güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.

ERDOĞAN: O İKİ İLÇEYİ ALARAK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATACAĞIZ

Salonda bulunanlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Ankara için en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Ankara’yı çok sevdik, inanıyorum ki Ankara’da bizi sevdi. Ankara vitrinimizdir. AK Parti her an seçime hazır olan partidir. Milletin gönlünde yeri olmayan hiç kimsenin AK Parti listesine girmesi mümkün değil. Aday adaylarımız içinde istişarelerimizi yaptık. Milletimizle aramızdaki güçlü bağ koptuğu gün izim misyonumuz bittiği gündür. Çankaya’yı almaya var mıyız? Yenimahalle’yi almaya var mıyız? Bu iki ilçeyi de alarak yeni bir değişim ve dönüşümü başlatmamız lazım. Çankaya’ya hizmet veremediler. Yenimahalle de aynı öyle.



Ankara’da yeni bir değişim ve dönüşümü 1 Nisan’dan itibaren başlatacağız. Ankara rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Derslik sayısını 575 bine, öğretmen sayısını 920 bine çıkartarak bu alandaki sorunları büyük ölçüde çözdük.

Bay Kemal yurt yok diyor. Haberi yok. Çünkü kılavuzu karga, sıkıntı burada. Sağlık birimlerimizi en modern cihazlarla donattık. Ambulans sayımızı beş bine çıkarttık. Yakında Bilkent Şehir Hastanesi’ni açıyoruz. Havalimanı sayısını 56’ya çıkardık. Doğalgazin gitmediği il kalmadı.

Bay Kemal, ‘Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor’ iftirasını atıyor. Önce parti içindeki kendi meşruiyetini sorgula. Genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Bir an önce git de parti tabanı rahatlasın. O olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır. "

SALONDAN NOTLAR

Öte yandan, salonda platformun hemen arkasında "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket" sloganı yer alırken, salondaki "Haseki başkan yeni bir destan", "Gazi Ankara başkanının yanında", "Cumhur ittifakı milletin bekası", "Belediyeciliğin gönül gözü başkente Haseki sözü", "Dava engel tanımaz", "Gönül Adamı Haseki" yazılı pankartlar dikkati çekti.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için uyarlanarak hazırlanan "Bize her yer Ankara" isimli şarkının video klibi salondakilere izletildi.