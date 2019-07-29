Ankara'da bomba iddia: Melih Gökçek'e yeni görev !

AK Parti’de olağan kongrenin erkene çekilmesi Ankara kulislerini hareketlendirdi. Parti içerisinde bu hamlenin Erdoğan’ın seçim hezimetinden sorumlu tuttuğu isimleri tasfiye amacı taşıdığı ve Melih Gökçek’i genel başkan yardımcısı yapabileceği belirtiliyor.

AK Parti’de yerel seçimlerden sonra ortaya çıkan parti içi muhalefet, eski bakan Ali Babacan’ın istifasıyla derinleşmişti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda olağan kongreyi bir yıl öne çekme kararı ise, yeni partiye kaymaları önleme amacına yönelik bir adım olarak yorumlanmıştı. Ancak Erdoğan’ın olağan kongreyi bir yıl öne çekmesi, AK Parti’de yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

GÖKÇEK GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINA…

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre; AK Parti kulislerinde Erdoğan’ın hem genel merkez teşkilatında hem de bazı illerde 31 Mart’taki yerel seçim yenilgisinden sorumlu tuttuğu isimleri tasfiye edeceği ve bunun için de kongreyi erkene aldığı görüşü hakim.

Parti yönetiminden kimlerin üstünün çizileceği net olarak ortaya çıkmasa da, kulislerde Erdoğan’ın 2017’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettirdiği Melih Gökçek’i genel başkan yardımcılığına getireceği konuşuluyor.

YENİ PARTİ KORKUSU

Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kendisine cephe almasına ve yeni parti çalışmalarına başlaması üzerine Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin gibi AK Parti’de ağırlığı bulunan isimleri Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na alarak karşı hamlede bulunmuştu.

Erdoğan’ın aynı hamleyi parti yönetiminde de gerçekleştirerek, geçmişte AK Parti iktidarında önemli görevlerde bulunmuş ve kamuoyunun da yakından tanıdığı bazı isimleri bu kapsamda değerlendirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

İLK REVİZYON KABİNEDE OLACAK

Bu kapsamda Melih Gökçek’i genel başkan yardımcılığına getirileceği iddia edilirken, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin ise koltuğunu koruyacağı, Gökçek’e farklı bir görev verileceği belirtildi.

YILDIRIM’A CUMHURBAŞKANI VEKİLLİĞİ…

AK Parti kulislerinde revizyonun öncelikli olarak kabinede olacağı görüşü hakim. Özellikle “teknokrat” ya da “sektörden gelenler” diye isimlendirilen, siyasetçi kökenli olmayan bakanların milletvekili ya da parti yönetimiyle diyalog kurmaması, talepleri karşılayamamasından şikayet edilirken, İstanbul seçimi kaybeden Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı başyardımcılığı ya da Cumhurbaşkanı vekilliğine getirileceği, Erdoğan’ın da bu pozisyonların alt yapısının hazırlanması için talimat verdiği geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti.

Erdoğan’ın kabine ile ilgili yapılan eleştiriler karşısında parlamentodan kabineye iki ya da üç ismi alabileceği ifade ediliyor.