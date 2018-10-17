Ankara'ya bomba gibi düşen iddia: ''Haftaya kabine değişebilir!''

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "AK Partili vekillerin dışarıdan bakanlarla ilgili sıkıntısının olduğunu duyduk. Önümüzdeki günlerde bir kabine değişikliği olabilir" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Erol, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erol, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili "Yaklaşık 5 milyon Suriyeliyi barındıran Türkiye Cumhuriyeti'nin, kendi vatandaşlarının mağduriyetini gidermesi gerekiyor. Üzülerek, söylüyorum ki artık Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ayrıcalıklı değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ayrıcalıkları, devletin imkanlarının onlara tanınması, kendi yurttaşlarımızdan daha fazla. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanırken, bunlara sabit her ay ücretler ödenirken, diğer taraftan primini ödeyip, emeklilik hakkını kazanan insanların bu şekilde mağdur edilmesini çok doğru bulmuyorum. İnsanları beklenti içine sokup, seçim sonrası bunu reddetmeyi doğru bulmuyorum" diye konuştu.

"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR"

CHP'li Erol, 'kulis bilgisi' paylaşmak istediğini de belirterek, "Kabinede rahatsızlıkların olduğunu, AK Partili vekillerin dışarıdan bakanlarla ilgili sıkıntısının olduğunu duyduk. Önümüzdeki günlerde bir kabine değişikliği olabilir; çünkü Türkiye, bu sistemi kaldırmıyor. Önümüzdeki hafta kabine değişikliğini görebiliriz. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak 'Valiler Kararnamesi' ile eski AK Partili vekillerin vali olarak atanacağı bilgisine sahibiz" dedi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

AK PARTİ Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen partisinin dünkü grup toplantısında, bakanlara bazı bürokratların yetki devrini tamamlaması yönünde talimat da verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bize iş üreten bürokratlar lazım. Her kim ki; sırf ünvanını kaybetmemek için pasif konuma geçmişse, o kişi ekibimizin parçası olmaktan çıkmıştır. Türkiye'nin icraata ihtiyaç duyduğu bir dönemde kimsenin kariyer hesaplarıyla uğraşamayız. Bakan Arkadaşlarımdan ricam, yetki devrini süratle tamamlayıp bürokrasi çarklarının takır takır işlemesini sağlamalarıdır.