''Asgari ücretli maaşının %17'sini zamlı faturaya verecek''

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, “Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu geçen hafta 13 maddelik çözüm önerilerini paylaştı. Ama görülüyor ki AKP kulağının üzerine yatıyor. Hiçbir önlem yok ama sürekli zam var!” dedi.

CHP’li Ahmet Akın, elektrik ve doğal gaz satış fiyatlarına Ağustos başında gelen yüksek orandaki zammın ikinci dalgasının geleceğini daha o gün öncesinde söylediklerini, AKP yönetiminin, CHP’nin önerilerine kulak tıkaması durumunda 1 Eylül itibariyle yapılan zamlara yenilerinin ekleneceğini bildirdi. “Falcılık yapmıyoruz” diyen Ahmet Akın, “Uyarıyoruz. Ekonomik verileri bu gün okuma yazması olan herkes yorumlayabiliyor ve geleceğimizi az çok kestirebiliyor. Ama AKP’nin liyakatsiz ekonomi ve enerji yönetimi aciziyet içerisinde bun da beceremiyor. Dışa bağımlı enerjiden kurtulmanın yolunu defalarca anlattık. Hiçbir şey yapamıyorlarsa CHP enerji politikalarını kopyala yapıştır yapsınlar. Vatan da millet de kurtulsun!” dedi.

Elektrikte 1 Ağustos’ta yapılan zamların 30 Eylül 2018’e kadar geçerli olması beklenirken, 1 Eylülde yürürlüğe giren zamlı yeni tarifeye göre vatandaşların daha Ağustos faturasını ödemeden yeni zamlarla karşılaştığını vurgulayan Ahmet Akın, “Asgari yaşam standardında dört kişilik bir ailenin aylık 230 kWh tüketimi ile elektrik faturası 126 lirayı geçen bir konutta aylık doğal gaz ve elektrik faturası 258 lira. Bu tutar asgari ücretin yüzde 17’si. Emeklinin maaşına 6 ayda bir zam geliyor. Elektrik ve doğalgaz faturasına ayda iki zam! En düşük emekli maaşı 1026 lira. 4’te birini elektrik ve doğal gaz için verecek bir emekli nasıl geçinecek?” diye konuştu.