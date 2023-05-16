  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. ATA İttifakı'nın bileşeni Adalet Partisi'nden ikinci tur açıklaması: Kimi destekleyecek?

ATA İttifakı'nın bileşeni Adalet Partisi'nden ikinci tur açıklaması: Kimi destekleyecek?

ATA İttifakı'nın bileşeni Adalet Partisi'nden ikinci tur açıklaması: Kimi destekleyecek?
Güncelleme:

ATA İttifakı içinde seçime giren Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana" ifadelerini kullandı.

 ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemekten yana olduklarını belirtti. 

Gazeteci Gürkan Hacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüştüğü Vecdet Öz'ün ittifakın diğer bileşeni Zafer Partisi adına konuşmadığını söylediğini aktardı.

Hacır, paylaşımında Öz'ün "İlk turdan herkesin gereken dersi çıkarmış olması lazım. Protesto oyları bizde toplandı. Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana" dediğini belirtti. 

Resmi olmayan sonuçlara göre, ittifakın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yüzde 5.17 oy aldı. Milletvekilli seçiminde ise Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nin oyu yüzde 2.44 oldu.

Etiketler ata ata ittifakı vecdet öz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çanakkale'de tarihi keşif: 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu
İstanbul'un göbeğindeki isimsiz heykel olay oldu: ''Bu rezalet durmalı''
14 Mayıs öncesi sessiz kalan Alaattin Çakıcı, ikinci turda ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun 2'nci turu 2 isme emanet edildi
Şırnak'tan acı haber: Şehit sayısı yükseldi!
İstanbul trafiğinde maganda dehşeti: Korna çaldı diye satırla saldırdı!
İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları: İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları
İstanbul'da E-5'i kilitleyen kaza! 1 Yaralı var
Sandığınızdan hangi aday çıktı? Sorgulama sistemi açıldı
Selana'nın Selin'i Cansu Demirci, yıllar sonra yurda döndü