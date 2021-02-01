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  4. 01 Şubat 2021 08:03

Atatürk aleyhine suçlarda rekor artış!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin Adalet Bakanlığı verilerinden derlediği rapor, AK Parti iktidarında Atatürk aleyhine işlenen suçlarda büyük artış olduğunu ortaya koydu.

Atatürk aleyhine suçlarda rekor artış!
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AK Parti'nin ilk iktidar yılında Atatürk aleyhine 118 kişi suç işlediği gerekçesiyle sanık olurken, bu sayının 2019 yılında yüzde bin 50 artarak bin 356 kişiye ulaştığı bildirildi.

Raporda, 2003-2019 yılları arasında, “5816 Sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar”dan 5 bin 244 kişinin sanık sandalyesine oturduğu belirtildi. 1987-2017 yılları arasında sanık olan kişi sayısı ise 7 bin 318 olarak kayıtlara geçti. CHP’li İlgezdi, “2003-2019 yıllarını kapsayan 16 yıllık AKP iktidarında Atatürk aleyhine işlenen suçlar, Koalisyon Hükümetlerini 3,5’e katladı. 2003-2019 yılları arasında 5 bin 244 kişi Atatürk düşmanlığı yaptığı gerekçesiyle sanık sandalyesine oturdu” değerlendirmesinde bulundu.

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