Atatürk aleyhine suçlarda rekor artış!

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AK Parti'nin ilk iktidar yılında Atatürk aleyhine 118 kişi suç işlediği gerekçesiyle sanık olurken, bu sayının 2019 yılında yüzde bin 50 artarak bin 356 kişiye ulaştığı bildirildi.
Raporda, 2003-2019 yılları arasında, “5816 Sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar”dan 5 bin 244 kişinin sanık sandalyesine oturduğu belirtildi. 1987-2017 yılları arasında sanık olan kişi sayısı ise 7 bin 318 olarak kayıtlara geçti. CHP’li İlgezdi, “2003-2019 yıllarını kapsayan 16 yıllık AKP iktidarında Atatürk aleyhine işlenen suçlar, Koalisyon Hükümetlerini 3,5’e katladı. 2003-2019 yılları arasında 5 bin 244 kişi Atatürk düşmanlığı yaptığı gerekçesiyle sanık sandalyesine oturdu” değerlendirmesinde bulundu.
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