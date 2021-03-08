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Avrupalı parlamenterlerden Demirtaş kampanyası

Avrupalı parlamenterlerden Demirtaş kampanyası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verdiği 'serbest bırakılma' kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin milletvekillerinden oluşan Avrupa Parlamentosu'na önerge verildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verdiği 'serbest bırakılma' kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin milletvekillerinden oluşan Avrupa Parlamentosu'na önerge verildi.

'705 PARLAMENTERİN 590'I KABUL ETTİ'

Parlamentoya önergeyi veren Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyesi Evin İncir, Fırat Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Demirtaş’ın siyasi nedenlerle tutuklandığı için serbest bırakılması gerektiğini söyledi. "Türkiye’nin AİHM kararlarına saygı göstermesini bekledik. Ama Türkiye bağlayıcı olan mahkeme kararına uymayı reddetti. Bu nedenle ocak ayında inisiyatif alarak Avrupa Parlamentosu’nun karar alması için önerge verdim” diyen İncir, önergeye parlamentodaki 705 parlamenterden 590’ının ‘evet’ dediğini aktardı.

'AVRUPA KONSEYİ'NDE DE KAMPANYA BAŞLATILDI'

Demirtaş’ın serbest bırakılması kampanyasının bir parçası olarak Avrupa Konseyi'ne üye parlamenterlerin de kampanya başlattıklarını belirten İncir, “Kampanyaya Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin milletvekilleri katıldı. İmzaları Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’ne yolladık. Konu gelecek hafta 10 Mart’ta ele alınıp görüşülecek” dedi. 

Etiketler Selahattin Demirtaş hdp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM
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