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Aynı aileden 4 kişi 4 farklı partiden aday olmuştu: Sadece birisi seçilebildi

Aynı aileden 4 kişi 4 farklı partiden aday olmuştu: Sadece birisi seçilebildi
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Şırnak’ta aynı aileden 4 kişi farklı partilerle milletvekilliğine aday olmuştu. Şırnak resmi olmayan sonuçlara göre o aileden sadece bir isim seçilebildi.

28. Dönem Milletvekili Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü tamamlandı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre partilerin Meclis’e gönderdiği milletvekilleri de belli oldu.

Şırnak’ta aynı aileden Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi'den, Arslan Tatar AK Parti'den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP'den, Mahmut Tatar ise Zafer Partisi'nden milletvekili aday olmuştu.

Şırnak resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili Arslan Tatar milletvekili seçildi.

Etiketler şırnak seçim aile
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