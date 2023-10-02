Babacan'dan dolandırıcılık uyarısı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, adının dolandırıcılık faaliyetlerine alet edildiğini belirterek uyarıda bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kendi adını kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürütenlere karşı takipçilerini uyardı.

Babacan uyarı mesajında, "İsmimin dolandırıcılık faaliyetlerine alet edildiğini öğrendim. Sanki benim tarafımdan söylenmiş gibi haber süsü verilerek “Şuraya şu kadar para yatırın” türü içerikler tamamen yalandır. Vatandaşlarımızın asla itibar etmemesini, özellikle kriz dönemlerinde artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı da teyitli olmayan hiçbir bilgiye güvenmemelerini önemle tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.