Babacan'ın parti kuruluşunu ertelemesinde 'erken seçim' iddiası

BirGün gazetesinden Yaşar Aydın'ın analizine göre, yeni girişimler, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılan AKP’li vekiller toplantısının önemli tartışma başlıklarından biri oldu.

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Babacan’la görüştüğü iddia edilen milletvekillerinin göz hapsinde tutulduğu dile getirildi.

Babacan'ın partisini en geç nisan ayına kadar kuracağı öne sürüldü.

Aydın analizinde şunları kaydetti:

İstenilen güçlü isimlerin henüz vitrine çıkmaya hazır olmadıkları görülüyor. Hazır olmadıkları diyoruz çünkü AKP’nin ilk 10-12 yılına bir anlamda damga vurmuş isimlerin şu anda Babacan’la birlikte belli düzeyde mesai tükettiği biliniyor. Ekip olarak ortaya çıkma kıvamına gelememiş durumda değiller. Belli çekinceler ve korkular hâkim. Erdoğan’ın baskın varlığı, AKP’liler tarafından açık hedef haline getirileceklerinin bilinmesi, hâlâ caydırıcı etki yapıyor.

Tüm yeni partiler esas olarak seçimlerin hemen öncesinde çalışmaya başlamak isterler. Bu takvimi doğru ayarlayabilen partilerin de belli düzeyde başarılı olduğunu söylemek mümkün. Genç parti, AKP ve İyi Parti buna örnek sayılabilir. Oluşum sürecinde ortaya çıkan ilgi bir seçim ile birlikte zirveye çıkabiliyor. Başarı durumunda ise daha kalıcı bir noktaya gelmeleri mümkün oluyor. Uzun süre seçim olmaması yeni partiler için bir anlamda kulübede bekleme anlamına gelecek. Ve hiç de tercih edilen bir durum değil. Seçimden bir yıl önce kurulmuş olmak hem hazırlıkların tamamlanması için zaman veriyor hem de heyecanın sönmemesini sağlıyor. Ali Babcan’ın partiyi resmileştirmede meseleyi ağırdan almasında erken seçim beklentisinin ağır bastığını söylemek yanlış olmayacaktır. İyi Parti örneğinde olduğu gibi seçime katılma probleminin meclis üzerinden çözülmesi partilerin elini daha da güçlendiriyor. Babacan’ın AKP’nin içinden hala iyi haber aldığı biliniyor. Olası seçim hesapları da biraz bu bilgiler üzerinden kuruluyor. Bu hesap üzerinden Nisan'da kurulacak Babacan partisinin Kasım 2020 ya da Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak bir erken seçime de işaret olduğu söylenebilir.

CHP ısrarla HDP destekli iki bloklu bir mücadele öngörüyor ve tüm stratejisini bunun üzerine kuruyor. Ama sağ cenahta yaşanan ayrışmalar ve bölünmeler bunu zorlaştırıyor. Neredeyse siyasal ikballeri birbirine bağlı olan AKP-MHP arasındaki işbirliğinin bile zaman zaman sarsıldığı günümüz konjonktüründe birbirlerine dair rezervlere sahip partileri aynı noktada tutmak o kadar kolay olmayacaktır. Seçimin konuşuluyor olması yeni partiler için olumlu bir hava yaratıyor. Hele bir de seçim tarihi açıklanırsa AKP örgütünde kimsenin beklemediği şiddette deprem yaşanabilir. Kulislerde konuşulan isimlerin yarısı bile doğruysa bir iki aya kalmaz ortalık kızışacak demektir."

