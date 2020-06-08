Bahçeli: ''Adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu gereğidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin Libya'daki varlığı, Yunanistan'ın Ayasofya ile ilgili açıklamaları ve TBMM’de milletvekillikleri düşürülen üç isimle ilgili MHP’nin tavrına yer verildi.

“AYASOFYA’DAN ÇAN DEĞİL EZAN SESİ YÜKSELECEK”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya ile ilgili tartışmalar için “Son günlerde Yunanistan’ın sivil ve askeri yöneticilerinden gelen tehditvari açıklamalar milli tahammülü zorlamaktadır. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır Ayasofya’dan çan sesi değil Allah’ın izni le ezan sesi yükselecektir.” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİ VE AHLAKIN ZORUNLU BİR GEREĞİDİR”

Bahçeli, CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın millletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin ise, “İki HDP'li, bir CHP'linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir. Nitekim kanun önünde herkes eşittir. Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı veya özgürlüğü yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.