Bahçeli'den bir İmralı açılımı daha: İmralı'yı en ciddi muhataplardan biri ilan etti

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elinde 55 bin canın kanı olan bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a geçen yıl yaptığı tarihi çağrıyla terörsüz Türkiye sürecini başlatan isim olan Bahçeli geçen hafta yaptığı "gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" çıkışının ardından dün komsiyon tarafından oluşturulan heyetin İmralı ziyareti sonrasında bugün de "Terörsüz Türkiye' hedefinin en ciddi muhataplarından biri İmralı'dır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulan heyetinin İmralı'ya gitmesinin ardından ilk kez konuştu.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için geçen yıl yaptığı "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" çağrısıyla terörsüz Türkiye sürecini başlatmıştı.

Bahçeli geçen yıl imzasını attığı bu ezber bozan açıklamasının ardından yürütülen terörsüz Türkiye sürecinde geçtiğimiz günlerde yaptığı "komisyon üyesi milletvekilleri İmralı'ya gidip Öcalan ile görüşmeli" çağrısında vites büyütüp "Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" ifadelerini kullanarak Öcalan ile görüşebileceğini söylemişti.

Bahçeli'nin bu çıkışı sonrasında Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada sadece AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin üyelerinin oylarıyla İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alınmış ve AK Partili Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in yer aldığı komisyon heyeti dün İmralı'ya giderek bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Bu görüşmenin ardından bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli komisyonun İmralı'ya gidişiyle ilgili "Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Komisyon heyetinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir" derken "Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından biri İmralı'dır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından tüm vatandaşlarımızı selamların en güzeliyle selamlıyor. Allah hepsini var etsin diyorum. Ne mutlu bizlere ki Milliyetçi Hareket Partisi saha çalışmalarını olağanüstü bir gayretle sürdürmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa huzur vardır çözüm vardır çare vardır. Bugün ayrıca partimizin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıldönümüdür. Merhum büyüğümüzün fani ömrü fedakarlıkla geçmişti.

İnanç ve itikat aydınlığımız güz mevsiminin gül bahçesiyle değişeceğini müjdelemiştir. Görünen ve gösterilenle ilgilenen yağmacı aymazların bu müjdeye uzak kalacağı açıktır. Yerden havaya toz kalkar havdan yere rahmet iner her kap kendisinden sızar. Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar. Hareket halindeki cehaletten daha korkunç bir şey yoktur.

Atanamayan öğretmenler için çağrı

Ümidim ve dileğim, atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır.

KPSS sorularına göre ilk 20 bine giren ve atanmayan, hak kazanan ama mülakatlarda elenen 1.611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi; bu suretle ilave kontenjan tahsisinin ifası; 2024 KPSS’de yüksek başarı gösterip dereceye giren ancak kısıtlı kontenjanlar sebebiyle ataması yapılamayan öğretmen adaylarımıza ek kontenjan hakkı tanınması; 2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre sadece 10.000 kadro ihtiyaç edilmesinin mağduriyetlere yol açmasından mütevellit bu sayının arttırılması; ayrıca, 14 aylık akademi eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında bu eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi, teklif ve temennilerimizden bir kısmıdır.

Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağa sarılı tabutlarını omuzlarda taşıyalım. Diyorlar ki analarımız ağlasın. Nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil. Diyorlar ki eşkıya dağda gezsin fidan gibi kuzularımız kara toprağın koynuna girsin. Tahakkümün zincirleri kırılıyor bundan ürküyorlar.

'Terör hayatımızdan sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın darağacı olsun'

Neymiş bizi yargılayacaklarmış, neymiş bizden hesap soracaklarmış, neymiş anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Mertçe ve dürüstçe haykırıyorum; yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış huzur ve sükunet bulsun yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın darağacı olsun.

Geçtiğimiz Cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir.