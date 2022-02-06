Bahçeli'den seçim açıklaması: ''CHP'nin maskesini düşüreceğiz''

MHP lideri Devlet Bahçeli, son seçimde CHP'nin birinci çıktığı bölgelerde özel seçim çalışması yapacaklarını söyledi. ''CHP'nin maskesini düşüreceğiz'' diyen Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılacağını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"na katıldı.

Devlet Bahçeli, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına ilişkin, "Bu sözde karar Türkiye'nin hukuk gücüne suikasttır. Türk yargısı bağımsızdır. Avrupa Konseyi kendi işine bakmalıdır" dedi.

Bahçeli düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Bizim başarımız milletin başarısıdır. Yolumuz çetin olsa da önümüze çıkarılan tuzakları yıkıyoruz.

Durmayacağız, yorgunluk emaresi göstermeyeceğiz. Devamlı bir adım önde olacağız.

CHP'nin birinci çıktığı yerlerde bu partinin gerçek yüzünü zillete nasıl düştüğünü birer birer anlatacağız, milletimizi aydınlatacağız.

Bütün ilçelerimizde çalışmaları yoğunlaştıracağız. Adım adım 2023 ilçe ilçe aydınlatma temamız.

CHP, tarihine sırt dönmüş, aziz Atatürk'le yollarını ayırmıştır. Eylemleriyle bunu ispat etmiştir.

CHP'ye oy veren kardeşlerimiz aldatılmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP tanınmaz haldedir.

Türkiye'de dezavantajlı kesim yoktur. Bunun aksini iddia edenler kuklalaşmış siyaset artıklarıdır. Cumhur İttifakı geçilmeden Ankara'yı geçmek hayal ürünüdür. CHP'nin maskesini düşüreceğiz.

MHP için Cumhur İttifakı'nın devamı siyasi ikbal hesaplarının üstündedir.

HDP'ye ısmarlanan üçüncü ittifak çabaları ucuz pazarlığı perdeleme çabasıdır.

Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yoktur. Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır.

MHP terörün kökünü kazıma seferberliğinde her fedakarlığı yapacak desteğini ön şartsız verecektir.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret etti. Bu sorgulamaya açık bir tercihtir. ABD'nin yeni Büyükelçisi Türkiye'nin iç siyasetine müdahale etmeye kalkışmıştır.

Terörist Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen CHP'liler HDP'nin safına girsin.